Emanuele Trevi: “La bruttezza in letteratura si annida nell’eufemismo”

"Aprire la scrittura al fiato"

Da qualche settimana Trevi è tornato in libreria con Due Vite (Neri Pozza, qui la recensione), in cui rievoca il ricordo due scrittori, Rocco Carbone e Pia Pera. Un romanzo sull’amicizia dove frustrazioni, rimpianti e rimorsi si mescolano in una scrittura tagliente. Ed è proprio sulla scrittura che, secondo Trevi, si misura la sfida di una narrazione. “La bruttezza in letteratura si annida nell’eufemismo”, spiega. Un buon scrittore deve invece “aprire la scrittura al fiato, alla voce. Perché la voce umana, che di per sé è un miracolo, è il veicolo delle nostre emozioni”.