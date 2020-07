Renata Colorni a Sky Tg24: "Il mio mezzo secolo tra i libri da Freud ai Meridiani"

I CONSIGLI DI LETTURA La responsabile della più autorevole delle collane della Mondadori va in pensione. E alla rubrica dell'account Instagram racconta mezzo secolo di editoria: dall'insospettabile capacità di rinnovamento dei classici al valore (anche economico) di una buona traduzione, passando per i ricordi e gli incontri con poeti e scrittori come Luzi, Camilleri e Bertolucci

C’è Attilio Bertolucci, che alla notizia di essere canonizzato in vita nei Meridiani esprime la sua gioia ma avverte: “Per carità, non voglio finire come il povero Vittorio Sereni, sepolto dalle varianti”. E c’è Mario Luzi, "uno che il Meridiano lo accolse come un atto doveroso e in qualche modo dovuto”. C'è Andrea Camilleri ("che invece ha lasciato grande libertà ai curatori") e ci sono le infinite attese per arrivare al volume dedicato a Sandro Penna.

Per più di mezzo secolo Renata Colorni ha lavorato coi libri. Una lunga esperienza affollata di ricordi e di aneddoti e culminata nei venticinque anni di direzione della più autorevole delle collane della Mondadori.

Da qualche giorno Colorni ha lasciato Segrate, concludendo così una lunga attività iniziata molti anni prima come traduttrice. È a lei, infatti, che si deve negli anni Settanta la supervisione e buona parte della traduzione dell’opera completa di Freud per Boringhieri; ed è stata sempre lei a coordinare (e anche qui, in qualche caso, a tradurre) le opere di grandi scrittori di lingua tedesca che negli anni Ottanta sono stati la spina dorsale della Adelphi.

"Una buona traduzione è decisiva per il successo di un autore"

Un aspetto, questo, per Colorni decisivo : “Col passare degli anni - racconta durante l'intervista alla rubrica Instagram sui 'Consigli di lettura' – ho imparato che una mediocre traduzione può decretare la sordità o la disattenzione nei confronti di autori di grande qualità, mentre una buona curatela è decisiva per il successo e l'attenzione della critica e del pubblico. Basti pensare a uno scrittore come Georges Simenon che in Adelphi è nato a nuova vita”.