Da Aldo Moro al calcio: come è bello riscoprire Arpino e le sue Lettere scontrose

IL LIBRO DELLA SETTIMANA Minimum fax porta in libreria le 52 lettere pubblicate sul settimanale “Tempo”: un’antologia che resiste agli anni e che è in grado di raccontare ancora oggi con grande efficacia il dopoguerra italiano

Quando Giovanni Arpino decide di accettare la collaborazione col settimanale “Tempo” di Arturo Tofanelli è il 1964. E’ già un narratore affermato: ha pubblicato con Einaudi e con Mondadori, ha vinto lo Strega ma è lontano, lontanissimo dal cliché dell’intellettuale impegnato.

Due anni prima ha portato in libreria “Una nuvola d’ira”, un romanzo incentrato su un triangolo amoroso tra una giovane operaia, il marito e l’amante che ha fatto storcere il naso di molti a sinistra. I suoi protagonisti sono agli antipodi dei personaggi-intellettuali che dominano i romanzi coevi: non ne hanno le pose e gli atteggiamenti, non ne imitano la ricerca ossessiva dell’omologazione.

Ma torniamo a quella collaborazione col “Tempo”. Arpino ha 37 anni e decide di intitolare la sua rubrica “Lettere scontrose”: ogni settimana ne firma una, indirizzata a politici, attori, sportivi, scrittori. Sono lettere irriverenti ma mai spigolose, e rilette a distanza di più di mezzo secolo stupiscono soprattutto per una qualità: non sono affatto estemporanee. Minimum Fax ha deciso di portarle in libreria nella collana Classics diretta da Fabio Stassi e con la postfazione di Bruno Quaranta (Lettere scontrose, pp. 400. euro 18).