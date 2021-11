WOD di Crossfit, i 20 circuiti più famosi: nomi e significato

Il Crossfit è una delle discipline sportive più impegnative in assoluto. Una vera sfida per gli atleti che sono alla ricerca di un limite da superare per allenare al meglio il proprio fisico

Negli ultimi anni il Crossfit è stato riconosciuto come una disciplina sportiva vera e propria; per molti, comunque, viene considerato come una sorta di “ filosofia di allenamento ” che porta l’atleta ad aumentare gradualmente il livello e l’impegno necessario.

Allenarsi con il Crossfit favorisce, anzitutto, lo sviluppo di alcune qualità specifiche: potenza, agilità e flessibilità.

Molto spesso viene utilizzato anche come un modo per migliorare i movimenti come il sollevamento di pesi e oggetti non comuni, la corsa per le medie e brevi distanza e i movimenti con i kettlebell (i pesi di forma sferica con la maniglia).

In molti casi il Crossfit può essere utilizzato come “allenamento complementare”, pensato cioè per migliorare le qualità e le caratteristiche fisiche necessari in altri sport. Questo perché stiamo parlando di una disciplina completa che garantisce agli atleti una migliore preparazione in diversi settori.

Una delle caratteristiche principali di questa tipologia di esercizi è sicuramente l’intensità, con sportivi che sono alla costante ricerca di un allenamento di “livello superiore” che diventa quindi più intenso a ogni sessione.

A seguire una lista dei 20 circuiti ufficiali più famosi che hanno una caratteristica molto importante: sono chiamati tutti con nomi di donne. Il perché è semplice, i nomi femminili vengono usati anche per indicare le tempeste particolarmente violente; questo per sottolineare la loro forza dirompente e per indicare un allenamento decisamente impegnativo.

Circuiti di Crossfit, nomi e specifiche tecniche

Angie

100 Pull-ups

100 Push-ups

100 Sit-ups

100 Squats

Circuito a tempo. Per passare all’esercizio successivo bisogna completare prima tutte le ripetizioni.

Barbara

20 Pull-ups

30 Push-ups

40 Sit-ups

50 Squats

Cinque giri a tempo in cui ci si deve riposare per 3 minuti ogni giro.

Chelsea

5 Pull-ups

10 Push-ups

15 Squats

Esercizi da eseguire in un minuto per 30 minuti totali.

Cindy

5 Pull-ups

10 Push-ups

15 Squats

Eseguire più giri possibile in 20 minuti.

Diane

Stacchi da terra 100 Kg

Piegamenti sulle braccia dalla verticale

Circuito a tempo. 21-15-9 ripetizioni.

Elizabeth

Clean 60 Kg

Piegamenti sugli anelli

Circuito a tempo. 21-15-9 ripetizioni.

Fran

Thruster 40 Kg

Pull-ups

Circuito a tempo. 21-15-9 ripetizioni.

Grace

Clean and Jerk 60 Kg

Circuito a tempo. 30 ripetizioni.

Helen

400 metri di corsa

1.5 pood Kettlebell swing x 21

Pull-ups 12 ripetizioni

Circuito a tempo. Eseguire tre giri.

Isabel

Snatch 60 Kg

Circuito a tempo. Eseguire 30 ripetizioni.

Jackie

1000 metri vogatore

Thruster 20 Kg 50 ripetizioni

Pull-ups 30 ripetizioni

Circuito a tempo.

Karen

Wall-ball 150 lanci

Circuito a tempo.

Linda

Stacchi da terra, 1,5 peso corporeo

Panca piana, peso corporeo

Clean, 3/4 peso corporeo

10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 ripetizioni. Un giro a tempo.

Mary

5 Piegamenti sulle braccia dalla verticale

10 1- squats su una gamba

15 Pull-ups

Eseguire più giri possibile in 20 minuti.

Nancy

400 metri corsa

Overhead squat 42,5 Kg x 15

5 giri a tempo.

Annie

Double-unders

Sit-ups

50-40-30-20-10 ripetizioni. Un giro a tempo.

Eva

Corsa 800 metri

2 pood KB swing, 30 ripetizioni

30 Pull-Ups

Cinque giri a tempo.

Kelly

Corsa 400 metri

30 box jump, 60 Cm

30 Wall ball shots, 10 Kg con la palla medica

5 giri a tempo.

Lynne

Panca Piana col proprio peso corporeo

Pull-ups

Eseguire cinque giri con il massimo numero di ripetizioni. Circuito non Cronometrato.

Nicole

Corsa 400 metri

Max rep Pull-ups

Eseguire il massimo di giri possibili in 20 minuti.

Come abbiamo già detto il Crossfit è una disciplina molto impegnativa che richiede tanto esercizio e perfette condizioni fisiche. Parliamo di un tipo di allenamento estremamente intensivo e dirompente, pensato per aumentare a dismisura la sua intensità e il livello di difficoltà.

Per questo il consiglio è anzitutto accertarsi di avere i requisiti fisici necessari, con una visita dal proprio medico di fiducia; fatto questo il suggerimento è quello di parlare con un personal trainer esperto che saprà guidarvi in questa disciplina. Attenzione, stiamo parlando di una pratica molto complessa che non deve mai essere svolta senza la supervisione di un esperto perché i rischi per il vostro fisico potrebbero essere incalcolabili e i danni irreversibili.