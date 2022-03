Covid, come viaggiare negli Usa: dal tampone al Green pass

Dopo due anni di pandemia, tra le mete più ambite dai turisti che desiderano spostarsi oltreoceano vi sono senza dubbio gli Stati Uniti: New York , Washington, Miami, Los Angeles sono solo alcune delle meravigliose città da visitare. Ma quali sono le norme anti-Covid in vigore e quali certificazioni è necessario avere? A queste e ad altre domande sul tema cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi Sicuri .

Chi sono i “fully vaccinated” e quali vaccini sono ammessi

Dall’8 novembre 2021 possono accedere sul territorio americano, senza limitazione alcuna, tutti coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione, provenienti dall'area Schengen (e dunque l'Italia), dal Regno Unito, dall’Irlanda, e poi ancora da Cina, India e Brasile.





È considerato “fully vaccinated”:

chi ha ricevuto uno dei vaccini approvati dalla FDA (e dunque Moderna, Pfizer e Johnson&Johnson);

chi ha ricevuto uno dei vaccini inseriti nell'Emergency Use Listing dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, come ad esempio Astrazeneca;

chi ha ricevuto una vaccinazione eterologa (purché i vaccini rientrino nei due elenchi sopracitati).

La seconda dose o la monodose devono essere state effettuate almeno 14 giorni prima dell’arrivo negli Stati Uniti.

La terza dose non è ancora obbligatoria, sebbene il Center for Disease Control and Prevention sottolinei l'importanza della somministrazione di richiamo quando necessaria, per viaggiare a livello internazionale.

Sono esclusi dall’obbligo di vaccinazione alcune categorie di viaggiatori (consultabili qui) e i minori di 18 anni. Per il primo elenco e per i viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 17 anni, è comunque obbligatorio effettuare un tampone un giorno prima della partenza.