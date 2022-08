Ultime vacanze d'estate, 9 libri per bambini e ragazzi da 2 a 12 anni

Back to Hogwarts, ritorno alla scuola più famosa della letteratura per ragazzi! Manca poco anche al ritorno alle nostre scuole, ma per qualche fortunato ci sono ancora gli ultimi scampoli di vacanza. E allora! approfittatene con un libro pieno zeppo di avventura, come quelli che vi proponiamo oggi. Buona lettura!

Libri per bambini di 7 anni

Vita dei bambini nell'antica Grecia. Usi, costumi e stranezze ai piedi dell'Olimpo

di Chae Strathie, Marisa Morea

Editore: Lapis

La tua casa non ti sembra abbastanza grande e moderna? Beh, consolati! Pensa che gli antichi Greci non avevano neppure i vetri alle finestre, e nessuno – ricchi inclusi! – aveva il bagno. Se ti sembra dura raccogliere da terra i tuoi calzini puzzolenti, se non ami ascoltare le barzellette di tuo padre, se non sopporti d’essere trascinato al centro commerciale, scoprirai che i tuoi coetanei dell’Antica Grecia non se la passavano meglio.