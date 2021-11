1/11 ©Getty

Il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze di Praga non può non partire dal celebre Ponte Carlo, il più antico della capitale ceca. Realizzato in pietra, collega la Città Vecchia e il Piccolo Quartiere e si innalza al di sopra del fiume Moldava. Statue e gruppi scultorei – in totale 30 – sono collocati su entrambi i lati, mentre alle due estremità sono presenti delle torri dove è possibile salire per ammirare la vista spettacolare del ponte dall’alto.