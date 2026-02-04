Lifestyle
Perché la Next Gen ama meno i social
Contrariamente a quanto si pensa, le nuove generazioni amano stare offline e godersi il presente. Ma perché questa controtendenza? E cosa possiamo imparare dall’uso che fanno dei social? Per rispondere, abbiamo analizzato i dati dell’Osservatorio “Mind The Gap” di OneDay e ScuolaZoo
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi