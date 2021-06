I migliori frigoriferi, da Samsung a Smeg

I migliori frigoriferi in commercio tra modelli a incasso, free standing, combinati o all’americana adatti a tutti i tipi di esigenze Condividi:

I frigoriferi sono tra gli elettrodomestici più diffusi e sicuramente tra i più indispensabili in casa. Che siano a incasso, free standing, combinati o all’americana in commercio ci sono modelli di tutti i tipi e adatti a ogni esigenza. Andiamo a vedere quali sono i migliori frigoriferi attualmente sul mercato.

HISENSE - RQ515N4AC2 - Inox look Uno dei migliori prodotti sul mercato, dal design innovativo completamente in acciaio inox e con una grandissima capienza. (Prezzo da 799€) Un frigorifero a quattro porte dalla capienza esagerata e un design elegante, perfetto per le cucine più moderne, sono questi i punti forti di un prodotto che rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato per affidabilità e sicurezza.

Candy CKBBS 100 Un frigorifero a incasso spazioso e moderno perfetto per quelle persone che non vogliono rinunciare alla comodità e a una grande capacità ma senza spendere cifre esorbitanti. (Prezzo da 269€) Un frigorifero estremamente spazioso e un congelatore adatto anche ai “carichi” più impegnativi. Stiamo parlando di uno strumento pensato per chi non vuole rinunciare alla comodità di un frigo ampio e, allo stesso tempo, non vuole spendere cifre altissime. Il suo essere a incasso, poi, lo rende adatto a ogni tipo di cucina.

Samsung RT35K5435S9/ES Un frigorifero hi-tech dal look elegante e dalla buona capienza. Un prodotto studiato per chi in cucina non vuole compromessi e cerca solo il meglio. (Prezzo da 513€) Questo frigorifero Samsung è uno degli elettrodomestici più tecnologici che potete trovare in circolazione. Grazie alla tecnologia “Twin Cooling Plus”, inoltre, si può gestire il livello di umidità nelle varie zone del frigorifero. Un prodotto adatto agli amanti della tecnologia e delle soluzioni smart.

Bosch Elettrodomestici KGE36ALCA serie 6 Un ottimo frigorifero combinato a doppia porta con una grande capienza. Parliamo di uno strumento dal look moderno ma essenziale, adatto a tutti i contesti abitativi. (Prezzo da 688€) Un frigorifero pensato per chi ama l’ordine e l’organizzazione anche in cucina. Grazie ai suoi quattro scompartimenti, infatti, è pensato per organizzare al meglio il cibo e facilitarne l’estrazione. Un elettrodomestico dal design moderno ma non eccessivo che si adatta perfettamente a tutti i tipi di arredamento.

SMEG Frigorifero Combinato FC18EN1W Un frigorifero dal design semplice, pensato per le soluzioni abitative con un look più classico, che però non vogliono rinunciare a un prodotto efficiente e tecnologico. (Prezzo da 513€) Uno strumento pensato per chi ama le linee classiche e allo stesso tempo non vuole rinunciare a un elettrodomestico moderno e molto capiente. Punto di forza di questo modello sono gli ampi scomparti interni che permettono una grande organizzazione dei cibi perfetti per mantenere tutto ordinato e ben visibile.

Hisense RQ563N4AI1 Un frigorifero “importante” con una grandissima capacità e un design elegante e ricercato. Uno strumento adatto a chi ha bisogno di tanta capienza e non ha problemi di spazio. (Prezzo da 955€) Un frigorifero pensato per chi non vuole compromessi in termini di capienza e vuole mantenere organizzato ed efficiente la propria cucina. Uno strumento elegante ma che non rinuncia a tutta una serie di tecnologie molto interessanti come la funzione congelamento veloce o la funzione “Dual Cooling” che mantiene la temperatura costante in tutto il frigo.

BOSCH - KGN36NLEA Capiente, elegante e completamente in metallo anti-impronta e anti-macchia. Lo strumento ideale per chi cerca praticità e un design raffinato. (Prezzo da 458,99€) Un frigorifero potente e molto capiente, pensato però anche per chi è alla ricerca di un elettrodomestico elegante e che sia anche bello alla vista. A livello tecnologico Bosch non si lascia sorprendere e ha progettato un frigorifero adatto a tutte le esigenze; molto interessante la funzione “Vita Fresh” per regolare la temperatura degli scomparti dedicati alla conservazione di alimenti freschi.

LG GSI961PZAZ Frigorifero “all’americana” con ampi scomparti a vista e fabbricatore di ghiaccio. Il prodotto ideale per chi cerca tanta tecnologica e un look moderno. (Prezzo da 1700€) Un frigorifero pensato per chi in cucina non vuole compromessi in termini di spazio e di funzioni “particolari”. Macchina del ghiaccio, indispensabile per gli amanti delle bibite fresche e via dicendo; ripiani a vista che si illuminano al tocco per vedere il contenuto del frigo senza aprire gli sportelli e molto altro ancora. Questo è lo strumento adatto a chi cerca il meglio sul mercato e non vuole badare a spese.

Samsung RB36R8839SR/EF Uno dei prodotti di punta di casa Samsung, pensato per chi è in cerca di una capienza generosa ma in uno spazio contenuto adatto a tutti i tipi di cucina. (Prezzo da 1028€) Tra i migliori frigoriferi in commercio, questo ottimo elettrodomestico offre tanta tecnologia in uno spazio decisamente contenuto, pensato per evitare angoli che sporgono. Allo stesso tempo, però, Samsung non rinuncia alla capienza riuscendo ad ottimizzare gli spazi in modo da offrire comfort e praticità per ogni situazione.

ELECTROLUX RJN2700AOW Un frigorifero semplice ed elegante ma che non rinuncia a una buona capienza e a un costo decisamente competitivo e accessibile. (Prezzo da 399€) Uno strumento piuttosto classico pensato per chi non ha particolari esigenze ma che, allo stesso tempo, non vuole rinunciare a capienza, solidità e facilità di utilizzo. Il frigorifero Electrolux si adatta facilmente a ogni tipo di contesto e a ogni esigenza, riuscendo ad avere un ottimo rapporto qualità prezzo.