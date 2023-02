Malta con i bambini, 10 cose da vedere: dal Playmobil Park a Popeye

Nel cuore del Mediterraneo c'è un'isola dove splende sempre il sole e dove l'aria di vacanza si respira tutto l'anno. E' Malta naturalmente, un arcipelago i bambini possono seguire corsi di l'inglese, andare al mare e divertirsi nei parchi giochi. A poche ore di volo dai principali aeroporti italiani, scopriamo l'isola, una destinazione adatta anche solo per un week-end ascolta articolo Condividi

A pochi chilometri dall’Italia, c’è un posto che sembra fatto apposta per i bambini. Siamo nel cuore del Mediterraneo e qui c’è il sole tutto l’anno. Stiamo parlando di Malta naturalmente. Un arcipelago composto da tre isole: Valletta, Gozo e Comino che scopriremo grazie ai suggerimenti di Ester Tamasi, direttore dell’Ente del Turismo di Malta. L’isola offre anche alcune attrazioni pensate proprio per i più piccoli. Il Popeye Village Fun Park, ad esempio, un museo a cielo aperto e un luogo di intrattenimento per famiglie sviluppatosi attorno al set del film “Popeye”, qui girato nel 1980. Qui i bambini possono incontrare i personaggi del fumetto, come Braccio di Ferro, Olivia e Bruto.



I parchi divertimento Molto divertenti anche il Playmobil FunPark, il parco con giochi da tavolo, giochi all’aperto, pirati, cavalieri e indiani, tutti immersi nell’incantato e colorato mondo Playmobil (la fabbrica dei mattoncini colorati è nata proprio sull’isola), il Bird Park Malta che accoglie oltre 200 specie di uccelli e animali e lo Splash and Fun Water Park, il parco con giochi acquatici. Stupendo anche il Malta National Aquarium, a Qawra, nella parte nord-orientale dell’isola, a circa 20 km da La Valletta. Un acquario con 41 vasche esteso su una superficie di 20.000 metri quadrati. All’interno trovate un belvedere sul tetto, un ristorante e una scuola di immersione. Ingresso gratuito per i bambini sotto i quattro anni. Da visitare tutto l'anno Facilmente raggiungibile con voli low cost da tutta Italia, Malta è una destinazione di sole e di mare da visitare tutto l’anno. Spiagge, villaggi di pescatori, corsi di inglese per grandi e bambini, ma anche tantissime attrazioni per i più piccoli. Il museo Esplora è nuovissimo. E’ un centro interattivo dove studiare e capire alcuni tra i più comuni fenomeni scientifici osservabili nella vita di tutti i giorni, davvero da non perdere tra i musei dedicati alla scienza e pensati per le famiglie.

Il mare Malta è una destinazione particolarmente adatta alle famiglie. Qui si può mangiare con in Italia, che per i bambini può essere importante specie se piccoli. Ci sono poi molti hotel family friendly e si può accedere a spiagge sabbiose dal fondale basso come quella di Ghadira Bay a Mellieha. Malta, ma anche le vicine Gozo e Comino, ospitano spiagge bellissime: di sabbia o di sassi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Golden Bay, con la sua sabbia dorata e il vento che soffia costantemente, e la vicina Ghajn Tuffieha dove però bisognerà fare 180 scalini per arrivarci. Nella parte nord occidentale di Malta c’è la spiaggia chiamata: Paradise Bay. Ottima per le famiglie con bambini perché è una falce di sabbia fine circondata da scogliere. Non ci sono molte strutture ricettive nei dintorni. Conviene quindi soggiornare altrove.

La storia Malta è ricca di storia e tradizioni, ed è un gioiello barocco costruito dai Cavalieri di S. Giovanni. Imperdibile una visita alla fastosa Cattedrale di San Giovanni, dove è conservato anche il capolavoro di Caravaggio “La decollazione di S. Giovanni Battista”. Ma basta una passeggiata per le sue stradine che si inerpicano sulla collina per ammirare le case dalle caratteristiche balconate in vetro e legno. Gozo è il luogo ideale per dedicarsi agli sport acquatici: gli appassionati di diving e snorkeling troveranno il luogo ideale. Ma anche chi vuole praticare trekking troverà molti sentiri percorribili anche in bici o, per i più coraggiosi, a cavallo. La storia, la tradizione, la cultura. Malta è la destinazione che in ogni suo angolo sa restituire uno spaccato di un glorioso passato. Mdina, l’antica capitale di Malta, è una minuscola cittadina arroccata su una collina dalla quale si ammirano panorami spettacolari. Viene chiamata la “Città del silenzio” e viene quindi spontaneo camminare in pinta di piedi bisbigliando. Un simpatico gioco da fare anche con i bambini.

I corsi di inglese per bambini e adulti Malta è una destinazione sempre più apprezzata da quanti vogliono imparare l’inglese, godendo al tempo stesso di mare e panorami assolati. L’isola offre programmi flessibili, adatti al livello linguistico di ciascun componente sia per gli adulti che per i bambini. Per anni colonia dell’Impero Britannico, Malta è senza dubbio una destinazione eccezionale per imparare l’inglese. Le famiglie in vacanza qui possono trovare programmi divertenti e flessibili, adatti al livello linguistico di ciascun componente. Ci sono anche pacchetti che offrono un corso di inglese per ogni membro della famiglia, l’alloggio e le attività che più vi piacciono.