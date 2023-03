Libri per bambini, 12 novità di marzo da 3 a 12 anni

Aria di primavera nei nuovi libri che vi presentiamo questa settimana. Leoni, renne, dinosauri e addirittura un Re Leone in verisone anniversario. Ma c'è anche Geronimo Stilton che diventa un campione della pizza, un detective molto speciale, un viaggio tra Purgatorio e Inferno e una straordinaria guida pe ri più piccoli per diventare super coraggiosi! Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Ciao ciao, ciuccio! di Brigitte Weninger e Yusuke Yonezu Nord-Sud, 2023 Nora si sente ormai una bambina grande ma, come molti bambini, quando ha sonno si mette in bocca il suo Ciuccio. Un giorno, però, il succhiotto le scivola fuori dalla tasca. Lo trova l'elefante Ella e, convinta che sia un anello, se lo infila sulla proboscide.

Libri per bambini di 4 anni approfondimento Giochi con me. Leggi qui tutte le puntate precedenti Aspetta.... di Suzy Chic e Monique Touvay Terre di Mezzo, 2023 Un invito a guardare lontano, e a credere nei doni del tempo. L’attesa è un vuoto soltanto apparente: ce lo insegna la natura. C’è un fiore pronto per essere colto. Ma se aspetti, diventerà un frutto.

Libri per bambini di 5 anni Il Re Leone. Speciale anniversario Disney Libri, 2023 Il volume Disney Il Re Leone fa parte della nuova collana Speciale anniversario - Edizione limitata, creata appositamente per celebrare 100 anni di Disney. Il libro comprende la storia classica del film con illustrazioni rinnovate; l'inedito backstage: una sezione speciale con i bozzetti originali, in cui vengono raccontati curiosità e aneddoti sulla genesi della storia; le citazioni delle frasi celebri del film, nel loro adattamento in italiano, per ripercorrere la magia dei capolavori disneyani. Un volume da collezione.

Mister Tiger di Davide Calì EDT-Giralangolo, 2023 Non c'è lottatore più forte di Mister Tiger. Con il terribile balzo della tigre sconfigge gli avversari sul ring, ma quando è fuori a vincere è la sua timidezza. Soprattutto quando c'è lei.

Libri per bambini di 6 anni Il coraggio di essere coraggiosi di Domenico Barrilà Carthusia, 2007 C'è sempre qualcuno più piccolo. Questo è tollerabile, se non si tratta di quell'antipatico del fratellino, quello che ha tolto il posto e le coccole. Il vero guaio, invece, è che la maggior parte degli individui sono, anzi sembrano, più grandi, e questo fa sentire inadeguati, riempie di paure. La peggiore di tutte, che a volte paralizza i bambini come salami e a volte spinge a imbrogliare, è la paura di sbagliare, di fare la figura degli stupidi e quindi di essere derisi dai compagni e dai grandi. Un libri, che fa parte di una collana, che serve ai più piccoli per capire quali sono le difficioltà di convivenza con gli altri.

La piccolissima yak. di Kate Hindley Ape Junior, 2023 Gertie è la più grande piccolissima yak del branco, ha la lana più ricciosa, e gli zoccoli più arrampicanti, ma lei non sopporta d'essere la più piccola di tutti. Desidera crescere, crescere, crescere! Scoprirà però che ci sono delle cose che solo lei può fare. Una storia delicata che ci racconta che ognuno di noi è perfetto così com'è!

Libri per bambini di 7 anni Alla scoperta dei dinosauri. Disney Scienza a fumetti Disney Libri, 2022 Alla scoperta dei dinosauri è il primo libro della nuova collana Disney Scienza a fumetti, dedicata all'apprendimento delle Scienze e pensata per fornire ai bambini, a partire dai 7 anni, basi di conoscenze scientifiche divertendosi. Protagonisti di questa storia a fumetti sono i personaggi di Toy Story. La piccola Bonnie ha una lezione di scienze alla biblioteca e, come sempre, porta con sé nel suo zaino i suoi giocattoli preferiti: Rex, Trixie, Forky, Buzz e Jessie. Quando arrivano alla biblioteca, i giocattoli scoprono che il tema della lezione di Bonnie è l'estinzione dei dinosauri. La storia a fumetti è affiancata da pagine editoriali e da un breve test finale per verificare le conoscenze acquisite.

Pinocchio con gli stivali di Luigi Malerba Mondadori, 2023 Pinocchio, burattino scapestrato, non ha nessuna voglia di diventare un ragazzino perbene. Lui vuole recitare, cantare, ballare. Per questo decide di fuggire dalla sua favola e di entrare in un'altra. Con le sue gambe di legno che fanno tric trac, Pinocchio farà la comparsa in tre grandi fiabe dei fratelli Grimm: Cappuccetto rosso, Cenerentola e Il gatto con gli stivali. Chi gli darà ospitalità? E riuscirà a ritrovare la strada per tornare nel suo mondo?

Libri per bambini di 8 anni Il campione della pizza di Geronimo Stilton e Franco Pepe Piemme, 2023 Da quando a Topazia ha aperto il nuovo locale super trendy Pizzadoro, la pizzeria di Trappola sta perdendo clientela... Come fare per rilanciarla e convincere gli influencer Jack&Jill a sceglierla per il loro show? Qui ci vuole un'idea speciale, anzi... una pizza speciale! Con la partecipazione straordinaria di Franco Pepe, chef pizzaiolo famoso nel mondo, e la sua speciale ricetta al top!

Libri per bambini di 9 anni I nemici lo odiano, gli amici lo sopportano. Detective Linus di Angelo Mozzillo Piemme, 2023 Ma chi? Io? No amico, mi spiace contraddirti: nonostante il mio aspetto piacente, non sono un divo del cinema. Ci sei andato vicino, però: sono il giovane detective più famoso in circolazione.

Libri per bambini di 10 anni Le più belle storie del Purgatorio e del Paradiso di Dante. La Divina Commedia di Lorenza Cingoli Gribaudo, 2022 Dopo aver esplorato i gironi infernali, Dante approda agli altri mondi dell'aldilà per completare il suo viaggio soprannaturale. Un volume che propone un adattamento in prosa dei canti del Purgatorio e del Paradiso per rendere l'opera accessibile anche ai lettori più giovani. L'universo dantesco della Divina Commedia giunge così a compimento, regalandoci luoghi, storie e personaggi affascinanti e indimenticabili, destinati a rimanere scolpiti nell'immaginario di grandi e piccini.