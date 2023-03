Libri per bambini, 10 novità dalla Bologna Children's Book Fair 2023

Si è chiusa con numeri straordinari la 60esima edizione della Bologna Children's Book Fair. Tante le novità dell'editoria per i bambini di tutte le età. Questa settimana ve ne proponiamo alcune. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni La mia casa di Katerina Tykhozora Il Castoro, 2023 Dopo che la loro casa è stata distrutta da una bomba, un bambino è in viaggio con la sua famiglia, verso un altro paese. Lungo la strada si domanda quale sia ora la sua casa. Ma nell’abbraccio di mamma e papà, ricordando i momenti migliori, capisce che la tua casa è quella che porti sempre con te nel cuore.

Libri per bambini di 4 anni La piccolissima Yak di Kate Hindley Ape Junior, 2023 Gertie è la più grande piccolissima yak del branco, ha la lana più ricciosa, e gli zoccoli più arrampicanti, ma lei non sopporta d'essere la più piccola di tutti. Desidera crescere, crescere, crescere! Scoprirà però che ci sono delle cose che solo lei può fare.

Libri per bambini di 5 anni Giufà e la statua di gesso di Italo Calvino Mondadori, 2023 C'era una mamma che aveva un figlio sciocco, pigro e mariolo. Si chiamava Giufà. Giufà è un ragazzo scemo che fa disperare la mamma perché prende tutto alla lettera ed è sempre convinto di fare la cosa giusta mentre sta sulla soglia del prossimo scivolone catastrofico. Ogni sua avventura dice che possiamo anche essere sbagliati, farci il regalo di apparire a volte un po' vuoti, molto ottusi, incoscienti e confusionari, che non dobbiamo essere perfetti, che il vero lusso è ridere di noi.

Libri per bambini di 6 anni Pinocchio con gli stivali di Luigi Malerba Mondadori, 2023 Pinocchio, burattino scapestrato, non ha nessuna voglia di diventare un ragazzino perbene. Lui vuole recitare, cantare, ballare. Per questo decide di fuggire dalla sua favola e di entrare in un'altra. Pinocchio farà la comparsa in tre grandi fiabe dei fratelli Grimm: Cappuccetto rosso, Cenerentola e Il gatto con gli stivali. Chi gli darà ospitalità? E riuscirà a ritrovare la strada per tornare nel suo mondo?

Libri per bambini di 7 anni Mai saltare la scuola! Le avventure del giovane Gero di Geronimo Stilton Piemme, 2023 Se ancora non mi conosci, io sono Geronimo Stilton. Che è un nome davvero troppo lungo. Perciò chiamami Gero. Ho 12 anni, frequento la scuola media di Topazia, e se vedo un cartello che dice PERICOLO: DI QUA.

Libri per bambini di 9 anni Il corvo della notte di Johan Rundberg Rizzoli, 2023 Stoccolma, 1880. In una notte gelida e silenziosa, un ragazzino bussa al portone dell'orfanotrofio pubblico. Tra le braccia stringe un fagotto che dice di aver strappato all'Angelo Nero. Avvoltolata in quella stoffa riposa una neonata che il ragazzo affida a Mika, una bambina di undici anni che vive nella struttura prendendosi cura dei piccoli orfani.

Libri per bambini di 10 anni Tutti abbiamo una stella di Susanna Tamaro Piemme, 2023 È un'estate come tutte le altre, ma mentre sta andando al mare con la sua famiglia, all'improvviso Sam si trova solo in un'anonima area di servizio. Dov'è finita la sua mamma? Come farà per tornare a casa? Sembra una situazione da incubo, ma da qui il ragazzino parte per un viaggio incredibile, costellato di avventure e di incontri magici: una turista orientale che gli regala un origami a forma di cigno; King, un ragazzino conosciuto nell'area di servizio che gli dona un anello di latta; Kisskiss - un rospo di peluche di inaspettata saggezza - che lo accompagna fino al castello dove il destino di Sam sarà finalmente rivelato. Perché tutti abbiamo una stella che ci protegge, anche quando il cielo è nuvoloso e non la vediamo.

Libri per bambini di 11 anni L'arte di cavarsela. Tutto quello che c'è da sapere per studenti svogliati e adulti smemorati di Gianpiero Kesten Fabbri, 2023 Questo libro può sembrare un manuale, ma non lo è per niente. Al massimo è un teaser, un trailer, un assaggio di Fisica, Biologia, Geografia, Storia, Italiano. Gianpiero Kesten getta i sassolini di un grande viaggio interdisciplinare e se tutto andrà secondo i suoi piani, potrebbe accadere che poi qualcuno, magari perché non lo sta obbligando nessuno, si vada a googlare qualcosa. O addirittura cerchi di approfondire sul libro di testo! Chissà.

Libri per bambini di 12 anni Sete. La ricerca della sorgente di Sara Loffredi Rizzoli, 2023 2055. La mancanza di acqua assilla la Terra e per gli uomini la prosperità è solo un ricordo. Le poche fonti sotterranee rimaste sono sotto controllo militare, mentre la piovana viene venduta al mercato nero. Questo almeno succede a Byzan, la megalopoli in rovina nella quale vivono Edward e Alma. Si sono incontrati per caso, quando lei tirava a campare per strada e lui stava ancora con il nonno venuto dall'Africa, e presto si sono persi.