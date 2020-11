“La rivoluzione si innesca nella quotidianità: ecco la grande lezione di Gianni Rodari”

"È un’utopia concreta, quella che cerca Gianni Rodari: in un mondo in cui l’utopia è solo la rivoluzione, lui porta un po’ di domani nell’oggi. E cosa è il domani se non il bambino che diventerà presto adulto? La rivoluzione e il cambiamento si innescano lavorando concretamente nella quotidianità". È questa la lezione che Daniela Marcheschi ricorda del grande scrittore di Omegna durante l'intervista per i "Consigli di lettura" di Sky TG24 (qui le puntate precedenti).