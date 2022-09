Pensando alla scuola, 10 libri per bimbi e ragazzi da 2 a 14 anni

Per chi è ancora sotto l'ombrellone o a passeggio in montagna, per chi vuole concedersi ancora un po’ di svago prima dell'impegno scolastico, per chi ha semplicemente voglia di un'altra storia meravigliosa da vivere. Ecco dieci libri per tutti i gusti. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Pina gioca all'aria aperta di Lucy Cousins Editore: Terre di Mezzo Oggi Pina e i suoi amici giocano all'aperto, ci sono la squadra blu e la squadra rossa, qualcuno vince, qualcuno perde, ma tutti si divertono.

Ciao, luna! di Giovanna Mantegazza, Nicoletta Costa Editore: La Coccinella Un formato maneggevole per portare sempre con sé le storie più belle di Coccinella.

L' orchestra. Scopro la musica di Sam Taplin, Sean Longcroft Editore: Usborne Publishing I più piccini si divertiranno a scoprire la magia della musica premendo i tasti incorporati nelle pagine del libro. Con spiegazione delle varie sezioni dell'orchestra e la possibilità di ascoltarle prima separatamente e infine tutte insieme.

Libri per bambini di 4 anni Sono (quasi) sempre gentile di Anna Milbourne Editore: Usborne Publishing Essere gentili è molto importante ma non è sempre facile. Il segreto? Cercare sempre di mettersi nei panni degli altri, per trasformare il mondo in un posto migliore.

La straordinaria avventura della casa volante di Jacob Martin Strid Editore: Gribaudo Nel Paese sul Dirupo infuria una terribile tempesta, che scuote i muri, sradica gli alberi e... fa volar via la casa del Signor Piccoletti! Dove la porterà?

Libri per bambini di 5 anni Le più belle storie di draghi e folletti di Valentina Camerini Editore: Gribaudo Una raccolta delle più belle storie con protagonisti draghi e folletti, attinte dalle tradizioni più svariate e rielaborate in forma di fiaba per i lettori più piccoli. Per la gioia di tutti i bambini e le bambine amanti della magia e dell'avventura.

Libri per bambini di 7 anni Vita dei bambini nell'Antica Roma. Usi costumi e stranezze all'ombra del Colosseo di Chae Strathie Editore: Lapis I bambini scopriranno differenze e analogie con i loro coetanei dell'antichità: vita in famiglia, scuola, abiti e acconciature; il cibo, i giochi e le medicine. E poi gli dei, gli imperatori e i gladiatori... Contiene glossario finale.

Libri per bambini di 8 anni Dinosauri. Da vicino. Con gadget di Nancy Dickmann Editore: Fabbri Grazie a illustrazioni a tutta pagina e riproduzioni di particolari a grandezza naturale, potrai ammirare una Maiasaura lunga 9 metri o uno Styracosaurus che pesava 3 tonnellate proprio come se fossero accanto a te. E un modello da costruire del cranio del Deinonychus, uno dei più spaventosi e temibili carnivori del Cretaceo.

Libri per bambini di 9 anni Il Mago delle Bolle di Elisabetta Jankovic, Izumi Fujiwara Editore: Edizioni Corsare Il testo è ispirato allo spettacolo "Ouverture des saponettes" di Michele Cafaggi.

Libri per bambini di 10 anni Il Senzacoda di Loredana Lipperini Editore: Salani Tutti abbiamo paura di qualcosa. C'è chi ha paura del buio, chi dei fantasmi o del temporale. E poi c'è Ari, che ha paura di tutto. Grazie all'aiuto delle amiche di sempre - e del fantasma di una signorina d'altri tempi - scoprirà tutto il suo coraggio. Divertente e vibrante come le vibrisse di un gatto: un'avventura sospesa tra sogno e realtà che aspetta solo di acciambellarsi sulle nostre gambe per non lasciarci più.