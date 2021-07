30 libri per bambini da 0 a 12 anni da portare in vacanza

Ecco 30 libri per non annoiarsi, per vivere avventure straordinarie, per immedesimarsi con eroi stupefacenti, per giocare, ridere, scoprire, divertirsi. Insomma, 30 libri da mettere in valigia per una compagnia eccezionale per la vostra vacanza

Estate e viaggio sono quasi sinonimi. La maggior parte dei bambini associa questa stagione proprio al desiderio di conoscere posti nuovi. Ci sono poi storie che raccontano di una partenza e di un ritorno. Di cose superflue lasciate qua e là e di felicità semplice (Quella mattina sono partito, Barroux Ed. Clichy). O di amicizie lontane migliaia di chilometri, ma inseparabili (Come isole di un mare affamato, Deborah Epifani Ed. EL).

C’è poi chi va alla ricerca di un evento speciale, un concerto ad esempio. Come il ranocchietto Carl che però irrita non poco il papà che lo accompagna… (Svrigati Carl!, Loes Riphagen Ed. Clichy). Viaggi per perdersi, o per ritrovarsi. O ancora, per individuare una meta (Labirinti del nostro pianeta Ed. usborne). Ma anche attraversare un bosco spaventoso alla ricerca dei cattivi ! (Sir Ned contro i cattivi del bosco, Brett e David McKee Ed. Clichy).

C’è un uomo che suona il violino acconto ai tanti viaggiatori di una affollata stazione della metropolitana di New York. Nessuno lo nota, tranne un bambino. Eppure lui è uno dei più celebri violinisti al mondo (L’uomo con il violino, Kathy Stinson e Dusan Petricic Ed. Terre di Mezzo). Viaggio è anche tra le parole, quelle di un Abbecedario per esempio (Abbecedario, Gillo Dorfles Ed. Bompiani), o nella storia andando alla scoperta di Dante e Giotto (Dante e Giotto, Pierdomenico Baccalario Ed. Il Battello a Vapore). Succede sempre nelle estati più torride che si facciano scoperte sconvolgenti. Quelle che alcuni bambini fanno nell’appartamento al piano terra, sfitto da alcuni mesi, lasciano senza parole… (L’appartamento misterioso, Federica Morrone Ed. Gribaudo). Poco distante, nella fantasia dei bambini almeno, c’è una bottega spaventosa, una bottega degli incubi! (La bottega degli incubi, Magdalena Hai e Teemu Juhani Ed. Terre di Mezzo).

Nascoste in un armadio si nascondono sette sorelle che tutti i giorni si prendono cura della strana casa dove abitano nel paese di Saggina (La banda delle scope, Teresa Capezzuto Ed. Il Ciliegio). Saranno certamente amiche di quella nuova gattina arrivata da poco. Arrivata per togliere spazio alla regina di casa, Cherie! (La nuova gattina, Joyce Carol Oates Ed. HarperCollins).

I gatti non sono tutti tigrati. Le nuvole non sono tutte bianche. E i fiori non sono tutti gialli. Eccolo un delicato racconto sulla meraviglia di essere unici e diversi (Sei un fiore blu, Sonya Hartnett Ed. Rizzoli).

Di viaggio in viaggio ci si può imbattere anche negli alieni. E a loro si può addirittura chiedere di rapire la propria famiglia. Che liberazione… (Come vendere la propria famiglia agli alieni, di Paul Noth Ed. Il Castoro). Ma lì attorno ci sono anche degli unicorni, pronti per una sfilata scintillante (Piccoli unicorni. La sfilata scintillante, Calliope Glass Ed. HarperCollins).

Iniziano le vacanza e Ciccio, con la mamma e il nonno, parte per la casa al mare. Là, tra un misterioso uomo che odia i cani e strani ritrovamenti di sacchetti dell’immondizia fuori casa, il piccolo detective dovrà darsi da fare per risolvere un nuovo avvincente enigma (Piccoli gialli. Ciccio e la vendetta dell’immondizia abbandonata, Carlo Barbieri Ed. Einaudi Ragazzi).

Infine le tabelline sono il vostro cruccio? Anche in vacanza? Beh, ci sono 10 misteri che possiamo svelarvi proprio sulle tabelline! (I 10 misteri delle tabelline, Lorenzo Baglioni Ed. Mondadori).