La guerra, la pace e i bambini. 12 libri per bambini da 3 a 14 anni

Si parla di guerra a scuola, tra amici, in famiglia. Perchè la guerra è vicina, è presente nella nostra quotidianita da più di tre mesi. Ecco quindi per i più piccoli alcuni libri per spiegarla e per trovare qualche risposta. Ci sono anche un sacco di altre proposte, come sempre, per i bambini e, questa settimana, anche per gli adolescenti. Buona lettura!