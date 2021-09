Gratta e vinci, come riscuotere una vincita

Come riscuotere una vincita

Per premi fino a 543,48 euro il pagamento è immediato ed è possibile richiederlo in ricevitoria o in qualsiasi punto vendita autorizzato. Più complicati sono i passaggi per somme superiori. Per vincite fino a 10mila euro, dopo aver presentato il biglietto al punto vendita autorizzato, viene attivata una procedura di prenotazione del premio e il successivo pagamento avviene tramite assegno circolare o bonifico bancario o postale, a seconda della scelta del vincitore. Se si è in possesso di un biglietto con premi oltre i 10mila euro, va invece presentato all’Ufficio Premi del concessionario Lotterie Nazionali a Roma che rilascia al vincitore una ricevuta. Altrimenti si potrebbe presentare il tagliando vincente a uno sportello di banca Intesa San Paolo che provvederà a inoltrarlo al concessionario per il pagamento secondo le modalità scelte dal possessore del biglietto. In caso di vincita si deve fare attenzione a non rovinare il ticket perché, la stessa Agenzia delle accise, dogane e monopoli, evidenzia che “i biglietti presentati devono essere originali, integri, non contraffatti o manomessi, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l”. In caso di furto si deve fare una denuncia e il pagamento si otterrà solo in caso di ritrovamento del biglietto.