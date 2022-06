Il 1° giugno si celebra in ogni paese la Giornata Mondiale dei Genitori. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2012, festeggia, con importanti spunti riflessivi, il ruolo della coppia nella crescita dei figli, non solo fisica, ma anche personale ed emotiva, come formazione attiva di coloro che guideranno la società del futuro ascolta articolo Condividi

Con un calendario di giornate internazionali che si infittisce sempre di più, il 1 giugno è tempo di festeggiare la Giornata mondiale dei genitori, che riconosce il ruolo fondamentale della coppia non solo nella nascita e svezzamento di nuove vite, ma anche il suo potere educazionale sulla formazione degli adulti di domani. Ecco come è nata la Giornata mondiale dei genitori, quando e perché si festeggia.

Il 1° giugno è la Giornata mondiale dei genitori Alla Festa del Papà e alla Festa della Mamma, si aggiunge ora una giornata a livello internazionale che celebra la coppia di genitori come presenza fondamentale nelle vite di tutti noi. La Giornata mondiale dei genitori o Global Day of Parents, che ogni anno si celebra il 1 giugno, è stata istituita per la prima volta il 17 settembre del 2012, da parte delle Nazioni Unite, come dedica e riconoscimento al ruolo importantissimo che i genitori hanno per ognuno di noi, a partire dalla cura e dalla protezione dei propri figli, sino alla più complessa educazione di coloro che saranno gli adulti e genitori di domani.

Global Day of Parents: “Apprezza tutti i genitori in tutto il mondo” è il claim dell’edizione 2022 Con il claim “Apprezza tutti i genitori in tutto il mondo”, è proprio l’ONU a sancire l’importanza della Giornata mondiale dei genitori, così come di padre e madre nella famiglia, pensando anche alla vicinanza alle migliaia di genitori ucraini al momento dilaniati dalla guerra e all’inclusione delle famiglie arcobaleno della comunità LGBTQ+ internazionale, dove queste due figure sono rappresentate da donne e uomini di uguale sesso. Il Global Day of Parents non ha quindi solo lo scopo di omaggiare papà e mamme, ma vuole favorire la riflessione riguardo l'evoluzione negli anni del ruolo genitoriale, come inclusivo di ognuno e formativo delle più svariate personalità dei piccoli. Lo slogan “Apprezza tutti i genitori in tutto il mondo” vuole però ricordare anche tutti i nostri genitori e quelli “della porta accanto” che con i loro sacrifici e le loro lotte, si sono sempre messi a disposizione per il bene dei propri figli.