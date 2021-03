Giochi con me? Libri per bambini e Festa del papà

La festa del papà è fra pochissimi giorni! Bambini dovete assolutamente trovare il libro giusto per voi e per il vostro papà! Questa settimana noi ve ne proponiamo cinque, con tante altre avventure ed emozioni da vivere con il vostro papà! Condividi:

LIBRI PER BAMBINI DI 3 ANNI Le mie fiabe classiche Di Marica Bersan ed. Gribaudo Cenerentola, Pollicino, Riccioli d’ora, I sette capretti e tante altre fiabe senza tempo per i più piccoli

Cosa dice il piccolo coccodrillo? Di Eva Montanari ed. Babalibri Che rumore fa la sveglia del mattino? E il bacio della mamma? E il campanello della porta. Segui le avventure del piccolo coccodrillo per scoprirlo!

LIBRI PER BAMBINI DI 4 ANNI Il mio papà fa brutti sogni di Hanieh Delecroix Ed. Clichy Un papà che si sveglia impaurito dai mostri che vede sotto il petto? E che cosa dovrebbe mai fai il piccolo bambino? Beh, consolarlo naturalmente. Una divertente storia con i ruoli invertiti per celebrare la festa del papà. ++ SPECIALE FESTA DEL PAPA' ++

Il mio papà è fantastico di Roald Dahl Ed. Ape Junior Papà, gigante, dispettoso, sorprendente, insomma un papà fantastico: il mio! ++ SPECIALE FESTA DEL PAPA' ++

Ancora, papà! di Mariapaola Pesce, Irene Penazzi Ed. Terre di Mezzo Papà aspetta un attimo, poco poco nel tuo letto, facciamo ancora una vacanza al mare? Ancora un abbraccio e una risata e un ricordo e un trasloco e una passeggiata, un gelato insieme, una corsa, una gita… ++ SPECIALE FESTA DEL PAPA' ++

Un pranzo da lupi di Geoffroy de Pennart Ed. Babalibri Come farà Maurizio, maialino dalle mille risorse, a convincere Luca, un lupo affamato, a non mangiarselo? Oltretutto tutta la famiglia di Luca sta arrivando dalla foresta per il delizioso pranzetto a base di maialino arrosto

LIBRI PER BAMBINI DI 5 ANNI Chiedimi cosa mi piace di Bernard Waber Ed. terre di Mezzo Un padre e una figlia immersi nei colori dell’autunno. Un gelato, una passeggiata e una sintonia ritrovata. ++ SPECIALE FESTA DEL PAPA' ++

La piccola Tina e il gigante Martino di Daniela Palumbo Ed. Battello a vapore Da dove arrivano gli ululati, i lamenti e i gemiti terrificanti che tengono svegli tutte le notti gli abitanti di Marechiaro? E chi è così angosciato da perpetrare questo suono ogni notte? Toccherà alla piccola Tina partire all’avventura per scoprire di chi si tratta.

Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari Di Marcus Pfister Ed. Nord-Sud edizioni Un pesciolino vanitoso non vuole privarsi delle sue splendide e luccicanti squame. Ma così rimane solo. Soltanto la condivisione della sua bellezza e dei suoi tesori, potrà renderlo felice. Un classico per l’infanzia dal 1992, torna in una nuova edizione.

LIBRI PER BAMBINI DI 7 ANNI Sei troppo forte, papà! 39 attività + 1 per divertirsi insieme di Federico Taddia ed. Mondadori 39 cose da fare con papà. Dall’accendere un fuoco a piantare un albero, da trascorrere insieme un pomeriggio ballando a fare le tagliatelle, ma anche smontare uno smartphone per vedere cosa c’è dentro! Insomma, tutto quello che si può fare nel giorno della festa del papà e molto altro. ++ SPECIALE FESTA DEL PAPA' ++

Il grande viaggio delle famiglie straordinarie di Susanna Isern Ed. Nord-sud 17 famiglie, una nave e un furto misterioso. Famiglie molto diverse tra loro, storie, vite, rapporti completamente diversi. Tocchera all’ispettrice Croce e a sua figlia Alba scoprire chi ha ribato il prezioso smeraldo della duchessa Della Florinata.

LIBRI PER BAMBINI DI 9 ANNI Le avventure del topino Desperaux di Kate DiCamillo Ed. Il Castoro Torna sugli scaffali la nuova edizione di un classico di sempre della letteratura per ragazzi, con protagonista un topolino dalle orecchie insolitamente molto grandi, una principessa di nome Pri, un ratto oscuro chiamato Roscuro e di Maia, una povera domestica con un grande desiderio. Che cosa succederà?

LIBRI PER BAMBINI DI 10 ANNI Gigi delle caverne. Sciamano sarai tu di Aaron Reynolds,Phil McAndrew Ed. Il Castoro Buon il gelato al fango. Piace a tutto il villaggio. E grazie a quella delizia Gigi si è conquistato la stima di tutti. Tanto che adesso tocca a lui risolvere i guiai di uno sciamano un po' pasticcione.

Sulle ali dell'Olimpo. Un sogno che si avvera di Kallie George Ed. Il Castoro Zeus ha bisogno di un nuovo pegaso e di un nuovo fantino. Per questo viene bandita una gara alla quale partecipa anche una ragazzina orfana, Ippa, con un pegaso distratto e per niente competitivo. Neanche a dirlo i suoi concorrenti sono invece perfetti in tutto. O quasi.