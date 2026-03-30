Come accogliere il proprio gatto a casa. I consigli degli esperti

Appena arrivati a casa, il consiglio è lasciare il trasportino aperto nella stanza predisposta, dando al gattino la libertà di uscire e iniziare l'esplorazione con i suoi tempi: “Resisti alla tentazione di prenderlo subito in braccio. Mantieni un ambiente tranquillo e silenzioso per non spaventarlo”, consiglia Cecilia Passeri. La presentazione al resto della famiglia, bambini, adulti e altri animali eventualmente presenti – deve avvenire gradualmente e sempre sotto supervisione. Rispettare i tempi del nuovo arrivato è la chiave per costruire un rapporto di fiducia e un adattamento davvero sereno.

I primi giorni sono quelli più delicati e prevedere uno spazio preciso, sicuro e tranquillo per il gatto può essere d’aiuto. Una stanza che lui riconosca come sua, nella quale possa ambientarsi senza provare paura o sentirsi minacciato. Una volta superato il primo scoglio, il gatto si rilasserà e farà emergere la sua curiosità iniziando a esplorare il resto della casa.

Il team di Royal Canin consiglia cinque elementi essenziali per organizzare l’ambiente del gatto.