Come accogliere il proprio gatto a casa. I consigli degli esperti

Introduzione
L’animale più amato dagli italiani. Il gatto è ormai un compagno per molte famiglie. Secondo il report Assalco-Zoomark 2025, la popolazione felina ha raggiunto i 12 milioni di esemplari, un numero in costante crescita. Ma come ci si deve comportare quando si dà il benvenuto a un felino in casa propria? Ci sono alcune buone regole da seguire, come spiegato dagli esperti del team di Royal Canin, per mettere da subito a proprio agio un gatto.
I gatti sono animali abitudinari che non amano particolarmente le novità: "L’arrivo in un ambiente nuovo, con odori, suoni e spazi sconosciuti, può essere un’esperienza travolgente per un gattino appena separato dalla madre e dai fratelli – spiega Cecilia Passeri, medico veterinario di Royal Canin -. Una pianificazione attenta è lo strumento migliore per ridurre al minimo il suo stress e costruire le basi per una convivenza serena".
Quello che devi sapere
Lasciargli il suo tempo
Appena arrivati a casa, il consiglio è lasciare il trasportino aperto nella stanza predisposta, dando al gattino la libertà di uscire e iniziare l'esplorazione con i suoi tempi: “Resisti alla tentazione di prenderlo subito in braccio. Mantieni un ambiente tranquillo e silenzioso per non spaventarlo”, consiglia Cecilia Passeri. La presentazione al resto della famiglia, bambini, adulti e altri animali eventualmente presenti – deve avvenire gradualmente e sempre sotto supervisione. Rispettare i tempi del nuovo arrivato è la chiave per costruire un rapporto di fiducia e un adattamento davvero sereno.
I primi giorni sono quelli più delicati e prevedere uno spazio preciso, sicuro e tranquillo per il gatto può essere d’aiuto. Una stanza che lui riconosca come sua, nella quale possa ambientarsi senza provare paura o sentirsi minacciato. Una volta superato il primo scoglio, il gatto si rilasserà e farà emergere la sua curiosità iniziando a esplorare il resto della casa.
Il team di Royal Canin consiglia cinque elementi essenziali per organizzare l’ambiente del gatto.
Zona di riposo
Il gatto si troverà meglio se avrà un giaciglio accogliente, caldo e al riparo dai rumori della casa. In questo modo potrà sentirsi protetto e dormire serenamente.
Area per mangiare e bere
È ideale sistemare le ciotole per il cibo e l’acqua in zone separate e lontane dalle aree di passaggio. Per quanto riguarda i materiali, l’acciaio inossidabile e la ceramica sono preferibili alla plastica. È importante assicurarsi che l'acqua sia sempre fresca e disponibile.
La lettiera
La lettiera per i bisogni del gatto va collocata in un angolo tranquillo e distante dal cibo e dall’acqua.
Area gioco
I gatti sono predatori naturali, hanno bisogno di muoversi e divertirsi per favorire il loro sviluppo e creare un legame speciale con il proprietario.
Il tiragraffi
Se prendete un gatto, occhio a divani, tappeti, mobili. Il gatto ha bisogno di farsi le unghie. Tiragraffi e superfici dedicate sono indispensabili per permettergli di marcare il territorio e mantenere le unghie in salute. Se possibile, meglio ancora acquistare tiragraffi che si sviluppano in altezza, permettendo al gatto di saltare, muoversi, e avere punti di osservazione elevati nei quali può sentirsi al sicuro.
L'alimentazione nei primi mesi
I primi mesi di vita di un gatto sono determinanti per il suo sviluppo: crescita muscolare, sviluppo cognitivo e maturazione delle difese naturali avvengono a ritmi intensi. In questa fase, l’alimentazione gioca un ruolo essenziale, perché le esigenze nutrizionali del gattino sono molto diverse da quelle di un gatto adulto, con un fabbisogno di proteine, energia, calcio e fosforo significativamente più alto. È fondamentale quindi scegliere un alimento specificamente formulato per gattini, evitando di somministrare cibo destinato ai gatti adulti. Un'alimentazione mirata, adattata progressivamente alla crescita del gattino, è un modo ottimale per favorire uno sviluppo equilibrato e sano.
Giocare in sicurezza
Occhio anche a finestre e balconi. Come già detto, i gatti amano le altezze e sono ottimi saltatori, ed è giusto così. È importante però fare attenzione ad alcuni accorgimenti perché questa loro inclinazione venga assecondata in totale sicurezza: reti o chiusure adeguate possono su finestre e balconi, prese elettriche protette, cavi o corde che potrebbero mordere o nelle quali potrebbero impigliarsi vanno nascosti; le piante tossiche vanno rimosse, facendo particolare attenzione a gigli, oleandri, pothos o stelle di Natale; prodotti per la pulizia e medicinali vanno conservati fuori dalla loro portata: l’ingestione accidentale di queste sostanze potrebbe causare gravi problemi di salute.
L'importanza del veterinario
Il medico veterinario sarà il miglior alleato durante tutto il percorso di crescita del gattino. Un aspetto da non sottovalutare: i gatti tendono istintivamente a mascherare i segnali di malessere. Per questo è importante rivolgersi a un professionista al primo cambiamento nel comportamento o nelle abitudini quotidiane del piccolo felino.