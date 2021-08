Fioriture di agosto, il calendario completo

Agosto è il mese per eccellenza delle vacanze e la maggior parte degli italiani si gode le spiagge e il mare, in attesa di rientrare alla solita routine quotidiana. Chi non va in vacanza, però, sono i fiori presenti sui nostri balconi o nei giardini, che regalano anche durante il mese più torrido dell’anno delle sorprendenti fioriture.

La Begonia

Coloratissima e molto diffusa in Italia, la begonia è una specie che comprende tante varietà differenti e alcuni ibridi. Diversa a seconda del fogliame e della fioritura, la begonia è particolarmente presente in Africa, Cina, India, Molucche e America del Sud, dove cresce in modo spontaneo. Proprio nei mesi estivi ci regala delle abbondanti fioriture.

L’Achillea

Pianta officinale, l’achillea cresce spontaneamente in montagna, in campagna e nei prati non coltivati. La sua texture è vellutata e la fioritura più importante è prevista nel mese di luglio, ma continua fino a settembre.

La Brugmansia

Pianta ideale per gli spazi più grandi, la brugmansia è perfetta anche per chi è alle prime armi nel giardinaggio e non ha molta esperienza in fatto di specie di origine tropicale. Semplice da gestire, fiorisce durante la primavera e l’estate, producendo una grande quantità di fiori penduli anche ad agosto.

La Bougainvillea

Molto conosciuta come pianta ornamentale di tante località turistiche, tra cui Forte dei Marmi e Capri, la Bougainvillea è una pianta rampicante che cresce rapidamente e permette di addobbare di fiori colorati i muri esterni delle case e le ringhiere. I suoi fiori possono essere viola, ma anche bianchi, rosa o arancioni. La Bougainvillea deve essere ben esposta ai raggi solari e necessita di molta umidità, in questo modo vi assicurerete un trionfo di colori persino ad agosto.

La Calla

Con il suo metro circa di altezza, la calla è una pianta affascinante e molto originale. La sua fioritura è prevista da maggio a settembre, per cui anche ad agosto sarà possibile osservare la sua bellezza sbocciare.

Il Crisantemo

Il crisantemo è una perenne suffruticosa che conta oltre 200 specie, la maggior parte delle quali fioriscono tra ottobre e novembre. Due crisantemi in particolare, però, hanno una fioritura precoce ad agosto: sono il coccineum e l’ibrido di Superbum.