Festa dei nonni e fantasy, 12 libri per bambini da 3 a 12 anni

Festa dei nonni! Festa d'autunno! Per celebrarla, come semrpe, cosa c'è di meglio di un buon libro che parla proprio dei più grandi alleati dei più piccoli? Eccovi alcune proposte e tante novità. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Nonno Piero di Kristien Aertssen Editore: Edizioni Clichy Nonno Piero è un vero campione! Con lui si può andare in bicicletta da corsa. Inoltre nonno Piero è un attore e ha una stanza piena di tesori con maschere, costumi e travestimenti. Un albo pieno di tenerezza che illustra un legame incredibilmente speciale.

Una giornata speciale di Emanuela Bussolati Editore: Lapis È piena di piccoli avvenimenti una giornata trascorsa con la nonna, tra giochi, disegni, un pranzetto sopraffino, lo zucchero filato e un simpatico imprevisto!

Pancacaccola e l'isola dei rifiuti straordinari. Con QR Code di Francesca Folloni, Lorenzo Scuda Editore: Fabbri È davvero finita la vita delle cose quando le buttiamo nei bidoni dell'immondizia? O invece approdano in una magica isola dove hanno diritto a una seconda, straordinaria, possibilità?

Libri per bambini di 4 anni La cometa di Joe Todd-Stanton Editore: Babalibri La nuova città per Nyla è triste e grigia, il papà ha sempre da fare e il suono dolce del mare è sparito. Una sera però, compare una cometa nel cielo.

Le bambole di carta di Julia Donaldson Editore: Rizzoli L'incantevole avventura di una bambina e delle sue cinque bambole di carta.

Libri per bambini di 5 anni Datemi un po' di... spazio! di Philip Bunting Editore: Caissa Italia Sin dai primissimi giorni di vita, Uma sogna di vivere nello spazio. Qualche anno dopo, decide di diventare astronauta. Così si dà una missione, trovare la vita nello spazio, e si ingegna per portarla a termine.

L' ammiraglio si è preso il cielo di Marianna Balducci Editore: Edizioni Clichy Spinto dalla più cieca avidità, un severo ammiraglio si mette in testa di rubare l'impossibile: il cielo. E così comincia: ripiega le nuvole, cuce i fulmini a punto croce, spegne i tramonti con un interruttore. Ma poi, nel grande foglio bianco, un bambino nota un piccolo squarcio…

Libri per bambini di 6 anni Nascosti nel cielo di Mireia Trius Editore: Camelozampa Quando guardiamo il cielo notturno lo vediamo pieno di stelle. Disegnando delle linee immaginarie tra le stelle, che ci appaiono gli animali celesti. Dal giappone al marocco, dalla polonia all'india, apriamo le finestrelle per vedere una costellazione e leggiamo l'indovinello per scoprire di che animale si tratta. Per trovare la soluzione, basterà illuminare da dietro la pagina (con una lampada), e apparirà l'immagine dell'animale!

Libri per bambini di 7 anni Arex e Vastatore, dinosauri detective. Avventura tra gli umani di Giulio Ingrosso Editore: Fabbri I rapporti tra dinosauri ed esseri umani non sono mai stati facili. Tra pozioni magiche, sciamani immortali e dinosauri dagli strani comportamenti, dimostreranno che l'unica arma per sconfiggere odio e diffidenza è l'amore, in ogni sua forma.

Libri per bambini di 8 anni L' anatra zoppa e la gallina cieca di Ulrich Hub Editore: Rizzoli In un cortile abbandonato, dove non batte mai il sole, vive un'anatra zoppa tutta sola che vorrebbe un po' di compagnia. Un bel giorno un'impavida e cocciuta gallina cieca la invita a partire per il luogo dove si esaudiscono tutti i desideri e la sua vita viene scombussolata. Insieme scopriranno il tesoro più grande: l'amicizia.

Libri per bambini di 9 anni Nonno Skate di Janna Carioli Editore: Lapis È l'anno 2050 a Bixonville. Agata e Paolo vivono insieme alla mamma e al nonno, ex campione di skate, con il quale hanno un profondo legame di affetto. Quando Nonno Skate scompare misteriosamente, i due fratelli si mettono sulle sue tracce e scopriranno un incredibile complotto che richiederà tutto il loro coraggio. Riusciranno i due ragazzi a sventare il diabolico piano?

Il drago di mio padre di Ruth Stiles Gannett Editore: Mondadori Ascanio Ascensor è un bambino che sogna di poter volare. Quando viene a sapere di un cucciolo di drago tenuto prigioniero sull'Isola Selvaggia è certo che se riuscisse a liberarlo il drago lo porterebbe in volo dappertutto. Aiutato da una vecchia gatta, il bambino inizia a pianificare la missione di salvataggio.