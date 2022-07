Estate e libri, 12 proposte per bambini e ragazzi da 4 a 14 anni

Bambini e ragazzi preparatevi! Ecco per voi 12 nuove avventure da assaporare sotto l'ombrellone. Intrighi, giochi, primi amori, rivelazioni, detective... Insomma, di tutto un pò. Buona lettura!

Come fare quando un calzino scompare? Semplice, pensa Tina, basta andare con i calzini spaiati. Ma tutti la prenderanno bene? O ci sarà qualcuno che la criticherà?

di Tina Okay

Che ci fa un orso all'undicesimo piano di un palazzo di città? Be', ha preso la bici, il bus, l'ascensore, ed è salito fin lassù, dove abita un bambino che come lui adora i biscotti al miele, e che lo aiuterà a realizzare il suo sogno.

Sbirro Sgraffignoni è il cane della famiglia Sgraffignoni. È docile (bugia!), intelligente (non sempre), unico (di sicuro). Da poco in città è arrivato Klaus, un superpoliziotto che controlla ossessivamente cani e scontrini.

Banalia è un posto noiosissimo e Pierluigi si chiede come mai i genitori abbiano deciso di andare proprio lì a passare le uniche vacanze estive che hanno a disposizione. Oltretutto c’è qui c’è un divieto davvero strampalato: non si possono assolutamente leggere i libri.

Kalle Blomkvist da grande vuole fare il detective e ha tutte le carte in regola per diventarlo: intuito sopraffino, una fidata lente d'ingrandimento e una pipa (vuota) sempre tra i denti. Il recente furto di gioielli fa proprio al caso suo.

Abbiamo sempre creduto che i dinosauri si siano estinti, ma la verità è che non sono mai scomparsi dal nostro pianeta. Tramite ingegnose strategie di adattamento, alcuni di loro sono sopravvissuti e ancora oggi volano sopra le nostre teste. Un volume ricco di aneddoti avvincenti e grandi scoperte.

Marcel, quattordici anni, è il promettente portiere del Saint-Denis, una piccola squadra della periferia di Parigi. Poi un ritiro del tutto imprevedibile spariglia le carte. I ragazzi sospettano che si tratti di un complotto in cui sono coinvolti i professori invitati a parlare di crisi climatica e nuove energie.

La preside ha cancellato le lezioni di educazione sessuale dal programma! Proprio adesso che a scuola tutti sembrano impazziti e nessuno sa più come si sveglierà domani, che emozioni prova, qual è il confine tra amicizia e amore. Così, alcuni amici, si fanno venire un'idea geniale: raccolgono di nascosto i dubbi imbarazzanti degli studenti su questioni di amore, sesso e altre cose così e, con l'aiuto di professionisti, fondano un giornale clandestino che si propone di dare a tutti (loro quattro compresi) le risposte di cui hanno bisogno.

Libri per ragazzi di 14 anni

Black kids. La primavera che cambiò ogni cosa

di Christina Hammonds Reed

Editore: Salani

Los Angeles, 1992. Ashley Bennet ha diciassette anni e non potrebbe desiderare di più dalla vita. Un pomeriggio di aprile quattro agenti di polizia vengono assolti dopo aver picchiato brutalmente un ragazzo nero e tutto cambia. Perché quel ragazzo è Rodney King, e da quel momento anche Ashley non è più solo una ragazza come tante, ma una ragazza nera.