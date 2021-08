1/12

Pensati per gli spiriti liberi e più creativi, i diari della linea Be You si prestano alle più disparate personalizzazioni, grazie alla possibilità di decorare secondo il proprio gusto non solo le pagine, ma anche la copertina esterna. Gli angoli arrotondati li rendono inoltre molto più resistenti e la copertina trasparente con cui sono rivestiti li protegge da graffi e segni indesiderati. All'interno sono presenti anche speciali bustine trasparenti pensati appositamente per inserire appunti, foto e bigliettini da non perdere. Prezzo: 13,99 euro

Diario Be You