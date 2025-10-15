Invasione di cimici asiatiche in autunno, come contrastarle

Introduzione

In diverse regioni italiane, tra cui Emilia-Romagna e Veneto, torna l’allarme per la cimice asiatica, un insetto che negli ultimi anni ha provocato gravi danni alle colture agricole. "Solo in Emilia-Romagna sono stati dati 10 milioni di ristori e indennizzi per gli agricoltori: nel 2025, dopo due di miglioramento, la situazione è tornata a peggiorare e per questo stiamo portando avanti ricerche, anche in collaborazione con gli Stati Uniti, per trovare soluzione", ha spiegato l'assessore all'Agricoltura Alessio Mammi, rispondendo a una interrogazione della consigliera di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti. "L'Emilia-Romagna si trova nella stessa situazione di altre regioni circostanti come il Veneto", ha aggiunto l'assessore. Ma che cos’è la cimice asiatica e come si può contrastarla?