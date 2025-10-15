Esplora tutte le offerte Sky
Invasione di cimici asiatiche in autunno, come contrastarle

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

In diverse regioni italiane, tra cui Emilia-Romagna e Veneto, torna l’allarme per la cimice asiatica, un insetto che negli ultimi anni ha provocato gravi danni alle colture agricole. "Solo in Emilia-Romagna sono stati dati 10 milioni di ristori e indennizzi per gli agricoltori: nel 2025, dopo due di miglioramento, la situazione è tornata a peggiorare e per questo stiamo portando avanti ricerche, anche in collaborazione con gli Stati Uniti, per trovare soluzione", ha spiegato l'assessore all'Agricoltura Alessio Mammi, rispondendo a una interrogazione della consigliera di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti. "L'Emilia-Romagna si trova nella stessa situazione di altre regioni circostanti come il Veneto", ha aggiunto l'assessore. Ma che cos’è la cimice asiatica e come si può contrastarla?

Quello che devi sapere

Cosa è la cimice asiatica

La cimice asiatica (Halyomorpha halys) è un insetto invasivo originario dell’Asia orientale che si è diffuso in Italia negli ultimi anni, causando grandi perdite economiche nel settore agricolo. Come indicato in una guida della Regione Toscana, la cimice è capace di nutrirsi di numerose specie vegetali e danneggia frutti, semi e ortaggi. Oltre ai danni agricoli, l’insetto provoca disagi anche alle persone per la tendenza a rifugiarsi negli edifici durante i mesi freddi. Originaria dell’Asia orientale, è stata rinvenuta per la prima volta negli Stati Uniti alla fine degli anni Novanta, dove si è rapidamente diffusa causando gravi danni alle colture agricole. Il primo ritrovamento europeo risale al 2007 in Svizzera, mentre in Italia è stata segnalata per la prima volta nel 2012 nel modenese. Ad oggi la specie risulta diffusa su tutto il territorio nazionale, con danni rilevanti soprattutto nel Nord Italia

1/6

Perché si diffonde velocemente

La cimice asiatica si diffonde rapidamente grazie alla grande capacità di movimento degli esemplari adulti e alla loro velocità di riproduzione, che porta in poco tempo a un forte aumento della popolazione. Il clima gioca un ruolo decisivo: nelle zone più fredde si sviluppa una sola generazione all’anno, mentre in quelle più calde o subtropicali possono formarsene fino a quattro o sei. In Italia, di solito, si contano due generazioni l’anno. Durante l’inverno l’insetto si rifugia in anfratti naturali o all’interno delle abitazioni, dove tende a riunirsi in gruppi numerosi, richiamando altri esemplari attraverso sostanze chimiche chiamate feromoni

2/6
Effetti sull’ambiente

La cimice asiatica si nutre di oltre 150 specie vegetali, comprese piante di interesse agricolo, ornamentale e forestale. Tra le più colpite ci sono melo, pero, kiwi, nocciolo, pesco, ciliegio, vite, mais, soia, pomodoro, peperone, pisello, asparago, fagiolo e persino alberi come pioppi e aceri. L’insetto si nutre pungendo frutti, semi e foglie, ma può colpire anche i rami più giovani o le cortecce sottili, come quelle del pioppo. Il danno è dovuto sia alla sottrazione di sostanze nutritive sia al rilascio, durante l’alimentazione, di sostanze che causano necrosi o deformazioni. Le punture alterano il sapore dei frutti, rendendoli sgradevoli, e provocano spesso deformazioni che ne compromettono la crescita

3/6

Dove si nasconde

In una nota, Regione Piemonte, ricorda che la cimice asiatica cerca rifugio nei luoghi più riparati delle abitazioni, come mansarde, sottotetti, cassonetti delle tapparelle o ripostigli, dove trascorre i mesi invernali. Con l’arrivo della primavera torna attiva e lascia questi ambienti per spostarsi su piante coltivate, ornamentali o selvatiche, continuando così il proprio ciclo biologico

4/6
Come intervenire

Per contrastare la cimice asiatica è fondamentale agire prima che gli insetti si risveglino dal loro periodo di svernamento, quando lasciano i rifugi interni per tornare all’aperto. Intervenire in questa fase aiuta a ridurne la presenza e a limitare la loro riproduzione durante la stagione primaverile

5/6

La raccolta

Il primo passo è individuare le zone dove si nascondono, come cassonetti delle tapparelle, infissi, intercapedini o altri anfratti. Qui si può procedere alla cattura manuale o aiutandosi aspiratori dotati di sacchetto. Se gli insetti sono già attivi, è possibile bloccarli temporaneamente con ghiaccio secco spray, per poi catturarli più facilmente

6/6
