3/15 ©Getty

Simbolo di Bologna sono i suoi portici, nominati patrimonio dell’Unesco e nati nell’Alto Medioevo come prolungamento degli edifici privati. Sono lunghi quasi 62 km, dei quali 40 attraversano il centro storico. Il più alto della città raggiunge quasi 10 metri e si trova in via Altabella, il più largo è in strada Maggiore. In via Senzanome, invece, ha sede il portico più stretto, con i suoi 95 cm di larghezza.