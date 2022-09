Aspettando l'autunno, 12 libri per bimbi e ragazzi da 3 a 12 anni

Sta arrivando l'autunno, periodo dell'anno dove di solito si inizia ad apprezzare ancora di più una buona lettura. A maggior ragione se si è piccoli. Eccovi quindi dodici proposte da non perdere un un concorso per i piccoli grandi lettori. Buona Lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Tom e Pippo combinano un guaio di Helen Oxenbury Editore: Camelozampa Tom e Pippo fanno tutto quello che fa il papà. Un giorno il papà dipinge un muro…

Buonanotte Tiptap! Tilly e i suoi amici di Polly Dunbar Editore: Lapis È ora di andare a dormire. Tutti sbadigliano. Tutti, tranne Tiptap. Chi riuscirà a metterlo a letto?

Libri per bambini di 4 anni Questo mondo è per te di Julia Donaldson, Helen Oxenbury Editore: Mondadori Un albo che racconta in modo poetico l'arrivo di una nuova vita e le meravigliose avventure che incontrerà ogni giorno, crescendo.

La festa delle giraffe e altre storie da ritagliare di Aya Aunyarat Watanabe Editore: Terre di Mezzo Le giraffe non riescono a trovare i loro bei vestiti a macchie, gli elefanti aspettano impazienti la merenda, i koala sono in cerca di un ramo per il pisolino... e quel cavallo bianco? È una zebra che ha perso le strisce! Libro da ritagliare e creare.

Libri per bambini di 5 anni Volta la pagina di Maria Loretta Giraldo Editore: Camelozampa Un gioco incalzante e sorprendente, una giravolta di scoperte a ogni giro di pagina. Come nella canzone popolare, il gioco del voltare la pagina ci invita a immergerci in un mondo fantastico, in cui ogni volta che il libro si riapre ci ritroviamo catapultati in una realtà diversa.

Libri per bambini di 6 anni Bruttina a chi? di Magali Le Huche, Antoine Dole Editore: Rizzoli A scuola dicono che Claudia è brutta. Ma lei non ci fa caso: quando si guarda allo specchio ha ben altro in mente che avere i capelli lisci o i denti perfetti. E in risposta a tutti quelli che la prendono in giro... si fa una bella risata!

Libri per bambini di 7 anni Un mare d'amore di Pieter Gaudesaboos Editore: Terre di Mezzo Pinguino si mette in viaggio per andare dal suo amico Orso. Con sé ha una valigia, una lanterna e un segreto così grande che vorrebbe quasi tornarsene a casa.

L' anno di Billy Miller di Kevin Henkes Editore: HarperCollins Italia Cose da sapere di Billy Miller: È un po' preoccupato di iniziare la seconda elementare, ma il mondo è pieno di sorprese da scoprire.

Libri per bambini di 8 anni Operazione occhio di ragno. Tasso e Puzzola di Amy Timberlake Editore: HarperCollins Italia C'è un tesoro prezioso, sepolto nel cuore di ogni animale. Per Tasso, che è un esperto geologo, il tesoro si chiama "Agata Occhio di Ragno": una roccia molto rara, trovata tanti anni prima ma che gli è stata sottratta da quel lestofante di suo cugino Pennant.

Libri per bambini di 9 anni Benvenuto in Corea. Tra zombie, smombie, ciabatte e K.pop di Adele Vitale, Lia Iovenitti Editore: Mondadori Electa Con la sua recente esplosione di popolarità, la Corea attrae, sorprende, incanta. Ma soprattutto incuriosisce: che stile di vita nascondono davvero i super grattacieli di Seoul? Come funziona la scuola? Cos'è che potrebbe metterti nei guai, e come te la potresti cavare? Perché i coreani hanno due età, due compleanni e a volte nessun nome?

Libri per bambini di 10 anni Manuale per supereroi green. Per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo di Mauro Garofalo Editore: Piemme La Terra è in pericolo, ma per fortuna ci sono ragazze e ragazzi davvero tosti che non vedono l'ora di indossare il loro costume e trasformarsi in supereroi green per combattere i supermostri chiamati Petrolio, Plastica, Estinzione e cambiare il mondo.

Libri per bambini di 12 anni Il colore del sole di David Almond Editore: Salani Una calda mattina d'estate, poche settimane dopo la morte di suo padre, Davie esce dalla porta di casa e si ritrova nelle strade familiari della città in cui ha sempre vissuto. Ma questo giorno apparentemente ordinario assume un'aria di mistero e tragedia quando gli abitanti apprendono che un ragazzo è stato ucciso.