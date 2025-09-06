Andrea Camilleri, tutti i libri di Montalbano in ordine cronologico

Esplora tutte le offerte Sky
Introduzione

Il 6 settembre ricorre il centenario della nascita di Andrea Camilleri. Tra gli scrittori più influenti del panorama letterario italiano, l'autore siciliano è stato anche un importante sceneggiatore, regista e drammaturgo, celebre per aver ispirato la serie del Commissario Montalbano. Le opere che vedono protagonista lo stesso commissario sono in totale 28. Ecco tutti i capolavori di Camilleri su Montalbano in ordine cronologico

Quello che devi sapere

La carriera di Andrea Camilleri

Nato a Porto Empedocle in Sicilia il 6 settembre 1925, Camilleri ha dedicato gran parte della sua vita alla narrativa, al teatro e alla televisione. Dopo la laurea in regia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, ha lavorato come regista teatrale e sceneggiatore televisivo, contribuendo in modo significativo alla cultura italiana. La sua carriera letteraria ha raggiunto l’apice con la serie dedicata al Commissario Montalbano, che ha riscosso enorme successo anche grazie alla serie televisiva. Nel corso della sua vita ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali e la sua opera ha avuto un grande impatto sulla cultura popolare. Camilleri è morto a Roma il 17 luglio del 2019.

 

Andrea Camilleri, scritti inediti e documenti ritrovati dalle figlie

La forma dell’acqua, 1994

Edito nel 1994, il romanzo ruota attorno a un’indagine che esplora il tema dell'identità e della trasformazione, in cui protagonista si confronta con un mistero che coinvolge relazioni umane complesse

Il cane di terracotta, 1996

Edito nel 1996 da Sellerio, questo giallo segue la vicenda di un investigatore impegnato a risolvere un omicidio legato a un antico reperto archeologico. Tra suspense e riflessioni storiche, l'opera rivela la connessione tra passato e presente

Il ladro di merendine, 1996

Anche quest'opera è stata pubblicata da Sellerio nel 1996. La storia segue l’indagine su un furto che si trasforma in una riflessione sulle dinamiche sociali. Il protagonista scoprirà verità nascoste che metteranno in discussione le sue convinzioni

La voce del violino, 1997

Edito nel 1997 da Sellerio, questo thriller musicale vede protagonista un violinista. La vicenda esplora il potere dell’arte e i suoi segreti, tra suspense e riflessioni emotive

La gita a Tindari, 2000

Edito nel 2000, La gita a Tindari racconta di un viaggio a Tindari che si trasforma in un’esperienza di scoperta personale e mistero, in cui il protagonista si confronta con eventi che mettono in dubbio le sue certezze

L’odore della notte, 2001

Pubblicata nel 2001, l'opera ruota è ambientata in una città notturna, dove il protagonista affronta tensioni morali e sociali, in un’atmosfera cupa e carica di suspense

Il giro di boa, 2003

Il giro di boa è un romanzo pubblicato nel 2003, che racconta cambiamenti e riflessioni sul passato, suspense e introspezione psicologica

La pazienza del ragno, 2004

Edito nel 2004, La pazienza del ragno è un giallo psicologico che racconta di un’indagine complicata da inganni e menzogne

La luna di carta, 2005

Edito da Sellerio nel 2005, questo romanzo poetico che racconta la solitudine e la speranza. I personaggi al centro della storia vivono una ricerca interiore profonda, immersi in un’atmosfera lirica

La vampa d’agosto, 2006

Ambientato in un'estate calda e afosa, questo thriller, pubblicato nel 2006, intreccia tensioni personali e sociali. Il protagonista affronta pericoli che rivelano le sue paure nascoste  

Le ali della sfinge, 2006

Pubblicato nello stesso anno, nel 2006, questo giallo ruota attorno a un enigma rappresentato dalla sfinge, simbolo di segreti da svelare

La pista di sabbia, 2007

La pista di sabbia, del 2007, racconta un'indagine in un contesto esotico mettendo in luce il rapporto tra memoria e realtà

Il campo del vasaio, 2008

Pubblicato nel 2008, questo romanzo simbolico mescola temi della creatività e dell'identità personale, in cui il “campo del vasaio” diventa metafora di trasformazione

L’età del dubbio, 2008

L'età del dubbio è un thriller del 2008 che mette in luce le incertezze dell’epoca contemporanea. Il protagonista della storia naviga in un contesto di ambiguità morale e sociale  

La danza del gabbiano, 2009

Opera del 2009, unisce suspense e lirismo con ambientazioni naturali suggestive. La “danza del gabbiano” diventa simbolo di libertà e precarietà

La caccia al tesoro, 2010

In quest'opera, pubblicata nel 2010, un’avventura si trasforma in un’indagine ricca di colpi di scena. Il tema della caccia al tesoro rivela segreti legati al passato e ai rapporti umani  

Il sorriso di Angelica, 2010

Nel 2010 è stato pubblicato anche Il sorriso di Angelica: un mistero familiare carico di emotività, che dà vita a una storia tra ricordi e scoperte

Il gioco degli specchi, 2011

Edito nel 2011, questo thriller esplora inganni e illusioni, con una trama ricca di colpi di scena e specchi che rappresentano la confusione tra realtà e apparenza  

Una lama di luce, 2012

Nel 2012 Camilleri ha pubblicato poi Una lama di luce: un romanzo che affronta il tema della rivelazione e della conoscenza improvvisa, riflettendo anche sui conflitti interiori  

Una voce di notte, 2012

Nel 2012 è stato pubblicato anche Una voce di notte, un racconto ambientato un’atmosfera notturna, tra mistero e introspezione  

Un covo di vipere, 2013

Edito nel 2013, Un covo di vipere è un romanzo di tensioni e tradimenti, in cui i personaggi si muovono in un ambiente ostile. Il “covo di vipere” è la metafora delle relazioni pericolose  

La piramide di fango, 2014

Nel 2014 Camilleri pubblica La piramide di fango. Fulcro dell'opera, una storia di denuncia delle ingiustizie sociali, che vede protagonista un personaggio in lotta contro un sistema corrotto

La giostra degli scambi, 2015

Edito nel 2015, il romanzo esplora il continuo mutare delle identità e dei ruoli sociali. La metafora della giostra è quella della trasformazione e dell'instabilità  

L’altro capo del filo, 2016

L'anno successivo, nel 2016, esce L'altro capo del filo: un’indagine che riflette su comunicazione e distanza emotiva. Una storia in cui il filo diventa simbolo di connessione e incomunicabilità

La rete di protezione, 2017

Questo thriller pubblicato da Sellerio nel 2017 indaga le complesse relazioni di fiducia e tradimento in un contesto di pericolo

Il metodo Catalanotti, 2018

Pubblicato nel 2018, questo giallo presenta un innovativo metodo investigativo, in cui il protagonista utilizza intuito e analisi per risolvere casi complessi  

Il cuoco dell’Alcyon, 2019

Il cuoco dell'Alcyon, del 2019, ruota attorno a un mistero ambientato nella cucina dell’Alcyon, tra incontri e rivelazioni. Il protagonista è un cuoco, coinvolto in vicende inattese

Riccardino, 2020

Pubblicato postumo il 16 luglio 2020, il romanzo ruota attorno all'omicidio del giovane direttore di banca Riccardo Lopresti e riflette sulla fragilità umana e sul destino

