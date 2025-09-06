Andrea Camilleri, tutti i libri di Montalbano in ordine cronologico

Nato a Porto Empedocle in Sicilia il 6 settembre 1925, Camilleri ha dedicato gran parte della sua vita alla narrativa, al teatro e alla televisione. Dopo la laurea in regia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, ha lavorato come regista teatrale e sceneggiatore televisivo, contribuendo in modo significativo alla cultura italiana. La sua carriera letteraria ha raggiunto l’apice con la serie dedicata al Commissario Montalbano, che ha riscosso enorme successo anche grazie alla serie televisiva. Nel corso della sua vita ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali e la sua opera ha avuto un grande impatto sulla cultura popolare. Camilleri è morto a Roma il 17 luglio del 2019.

