Giornata Mondiale della Musica, 10 libri per farla amare ai bambini

Giornata della musica, festa della musica, giochi con la musica. Per il bambini è lo strumento primordiale per approcciarsi al mondo, e per gli adulti un modo divertente per stare con i propri figli. Ecco 10 proposte per leggere e giocare con la musica.

Un violinista suona, in un freddo mattino di gennaio, ad una fermata della metropolitana di New York. E’ Joshua Bell, uno dei più grandi violinisti al mondo. Nessuno lo riconosce. In pochi si fermano ad ascoltarlo. Tra questi i bambini. Seguaci della loro curiosità attirati dalle note di quel violino. (L’uomo con il violino di Kathy Stinson, Dusan Petricic Ed. Terre di Mezzo)

Per i bambini i suoni sono la melodia (La melodia della vita di Thomas Louis Ed. Clichy), sono il primo contato con il mondo. Per questo (Libro-pianoforte. Brani classici. Suona con me di Sam Taplin Ed. Usborne) fin da piccolissimi possono suonare, strimpellare, giocare con la musica. Per questo sono nati percorsi proprio dedicati a loro (Musichiamo. Percorso di educazione musicale per bambini dai 2 ai 6 anni di Fulvia Rizonico, Marcella Oddi Ed Lapis).

Al tocco magico di un direttore d’orchestra gli alberi prendono vita e si trasformano. Una poesia che è diventata un libro che si dispiega come le ali di un uccello. Una sinfonia per gli occhi. (Concerto per alberi di Laëtitia Devernay Ed. Terre di Mezzo)

Il piccolo do vive in una famiglia un po' strana. Oltre a lui c’è Piccola Re, mamma Mi, zia Fa, papà Sol, nonna La e nonno Si, una simpatica famigliola di note personificate che vivono a casa Pentagramma. (Le avventure di piccolo do di Chiara Da Rif Michael Edizioni).

Tutte insieme queste note cosa fanno? Un’orchestra addirittura! (La fantastica storia della musica) Insomma, una fantastica storia, tutta musicale. (L' orchestra. Scopro la musica di Sam Taplin, Sean Longcroft Ed. Usborne).

Oppure tante piccole opere nate dalla genilità di un compositore come Mozart, che diventano accessibili ai più piccoli. (Mozart. Scopro la musica. di Sam Taplin Ed. Usborne)

Ma solo i musicisti possono suonare? Certo che no! Basta un po' di fantasia, qualche oggetto trovato in casa e il concerto è fatto! Un concerto di carabattole, il più divertente che ci sia! (Concerto per carabattole. Crea i tuoi strumenti e gioca con la musica di Norma Jean Haynes,John Langstaff,Ann Sayre Wiseman Ed. Terre di Mezzo)