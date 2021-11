Giochi con me? 20 libri per bambini da 3 a 12 anni

I cavernicoli Zic e Sbob vivono nelle caverne. Ma quella di Sbob è più grande, allora Zic si costruisce una casa. Poco alla volta diventano accumulatori seriali, creando pile di oggetti sempre più precarie fin quando… (Zic e Sbob, cavernicoli ingordi). Lì vicino c’era un uovo. La storia di un uovo non è la storia di mille uova. Quest’uovo è straordinario, perché? (Un uovo straordinario)

Tutta la città freme di entusiasmo: stasera ci sarà il grande spettacolo della Scimmia! Ma che fine ha fatto la scimmia? (La scimmia che si era persa)

Per un cucciolo di Mammut il mondo è un gran bel posto, peccato ci siano gli umani… Però, queste bestie sanno afre una cosa che non sa fare nessun altro. Uno cosa da lasciare tutti senza fiato. (Però)

Bambini, che ne dite di mettervi ai fornelli con l’aiuto di mamma e papà? Ma questa volta le ricette ve le regala la Tata più famosa del mondo: Mary Poppins! (In cucina con Mary Poppins)

Vulcani puzzolenti, coccolose pianbte carnivore, gargamammole da sbrogliare e un ragazzino più sveglio dei suoi concittadini. Insomma I Vetuschi, il popolo più stupido del mondo! (Il libro dei Vetuschi).

Cosa ci fa lì una volpe si chiede Peter? Era troppo lontano per vederla bene, ma casì subito che tra loro ci sarebbe stato un legame unico (Pax, il viaggio verso casa)

Stralunotto è un gatto enorme, è soffice ed è bianco come la Luna. Ma solo Perla può vederlo, o forse no… (Il mio amico Stralunotto)

Che cos’è la gentilezza? E’ l’armonia tra le persone. Gentilezza non è solo un modo esteriore di agire, è un valore morale, sinonimo di “nobiltà d’animo”. (Gentilezza)

Ci sono avventure che non finiscono mai. Avventurieri che non conoscono limiti, paure e difficoltà. Eccolo, il magico mondo di Jules Verne (Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli)