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Passion Dessert Guida Michelin 2027, i migliori ristoranti per la proposta dolce. FOTO

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Accanto ai riconoscimenti più ambiti della Guida Michelin 2027, ci sono anche i premi speciali, tra cui il Passion Dessert, dedicato ai ristoranti che si distinguono per l'eccellenza della proposta dolce. A ricevere il riconoscimento nella nuova edizione sono stati cinque ristoranti italiani: Verso Capitaneo a Milano, Quid e Orma a Roma, Lorelei a Sorrento e Charleston a Palermo

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