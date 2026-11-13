Passion Dessert Guida Michelin 2027, i migliori ristoranti per la proposta dolce. FOTO
Accanto ai riconoscimenti più ambiti della Guida Michelin 2027, ci sono anche i premi speciali, tra cui il Passion Dessert, dedicato ai ristoranti che si distinguono per l'eccellenza della proposta dolce. A ricevere il riconoscimento nella nuova edizione sono stati cinque ristoranti italiani: Verso Capitaneo a Milano, Quid e Orma a Roma, Lorelei a Sorrento e Charleston a Palermo
- Come ogni anno, è stata presentata la Guida Michelin 2027. Sedici nuovi ristoranti si sono aggiunti ai 341 locali che detenevano la stella. L'annuncio è avvenuto al Teatro Municipale di Piacenza, durante la presentazione della 72° edizione. La selezione 2027 conta complessivamente 382 ristoranti stellati: 13 Tre Stelle, 40 Due Stelle e 329 Una Stella.
- Accanto ai riconoscimenti più ambiti, ci sono anche i premi speciali, tra cui il Passion Dessert, dedicato ai ristoranti che si distinguono per l'eccellenza della proposta dolce. A ricevere il riconoscimento, che valorizza l’eccellenza dei dessert e l’attenzione riservata a questa parte dell’esperienza gastronomica, sono stati cinque ristoranti italiani a Milano, Roma, Sorrento e Palermo.
- Nel cuore di Milano, in piazza Duomo, Verso è il ristorante dei fratelli Remo e Mario Capitaneo. La cucina si sviluppa attorno alla materia prima stagionale, lavorata con tecniche innovative per esaltarne caratteristiche e sapori. Il ristorante propone un dialogo tra tradizione e ricerca contemporanea, con una cucina che guarda anche alle influenze del territorio milanese.
- Tra i premiati anche Quid – Unique Italian Dining che, situato all’interno di Palazzo Marignoli nel centro di Roma, nasce dall’incontro tra cucina, arte e architettura. La proposta gastronomica è affidata allo chef Juan Camilo Quintero, in collaborazione con Enrico Bartolini. Al centro della filosofia del ristorante c’è la materia prima, interpretata attraverso una cucina contemporanea che punta a costruire un’esperienza che unisce ambiente, ricerca gastronomica e identità della città.
- Tra i premiati anche il ristorantre Orma, guidato dallo chef Roy Caceres. L'insegna propone un percorso gastronomico che unisce le diverse influenze culturali dello chef, tra ispirazioni latinoamericane, mediterranee e internazionali. L'esperienza gastronomica del ristorante prevede due percorsi degustazione tra piatti iconici e creazioni inedite.
- Tra le insegne premiate anche il ristorante Lorelei. Guidato dallo chef Ciro Sicignano, il locale si trova a Sorrento, sul Golfo di Napoli. La cucina prende ispirazione dal territorio campano, con menu che comprendono percorsi degustazione e proposte alla carta e piatti che valorizzano il pescato e i prodotti locali. Per la proposta dolce, diversi dessert che richiamano i sapori della Campania, come la crema ai limoni di Sorrento.
- A chiudere l'elenco dei premiati è il ristorante Charleston a Palermo. Guidato dagli chef Giovanni Solofra e Roberta Merolli, l'insegna unisce memoria e innovazione, rileggendo la tradizione siciliana con tecniche contemporanee. Il percorso gastronomico comprende reinterpretazioni di preparazioni storiche della cucina isolana.