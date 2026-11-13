Accanto ai riconoscimenti più ambiti della Guida Michelin 2027, ci sono anche i premi speciali, tra cui il Passion Dessert, dedicato ai ristoranti che si distinguono per l'eccellenza della proposta dolce. A ricevere il riconoscimento nella nuova edizione sono stati cinque ristoranti italiani: Verso Capitaneo a Milano, Quid e Orma a Roma, Lorelei a Sorrento e Charleston a Palermo