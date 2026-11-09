San Martino e la tradizione del vino novello: cantine e borghi da visitareLifestyle
In questo periodo dell'anno arrivano le celebrazioni per la Festa di San Martino, un momento simbolico legato in particolar modo alla tradizione contadina che coincide con l'assaggio del vino novello. Per l'occasione diverse cantine storiche aprono le porte e accolgono i curiosi, tra degustazioni del vino nuovo e visite guidate. Ma anche in diversi borghi si celebra il periodo tra buon cibo e musica in piazza
C'è una data che diversi appassionati di vino hanno già cerchiato in rosso. È quella dell'11 novembre quando ricorre la Festa di San Martino, ovvero un momento quasi iconico e simbolico legato in particolar modo alla tradizione contadina. Il tutto coincide con la fine dell'annata agraria ma soprattutto con l'assaggio del vino novello. Proprio in questo periodo, per l'occasione, molte cantine storiche aprono le porte e accolgono i curiosi in una serie di visite guidate, tra i filari delle vigne e le degustazioni del vino nuovo. Dunque, per chi viaggia attraverso la Toscana, il Veneto, il Trentino o il Salento , questo significa tanto buon vino e allegre feste di paese.
Per chi volesse vivere queste atmosfere, sono diverse, in Italia, le cantine che accolgono gli appassionati. Eccone alcune, tra le tante:
- Antica Fratta (Monticelli Brusati, BS - Franciacorta) con le sue cantine sotterranee storiche risalenti al 1860 scavate nella roccia propone visite guidate con degustazioni finali.
- Bellavista (Erbusco, BS - Franciacorta), una delle realtà più prestigiose e storiche della Franciacorta, ideale per tour guidati e assaggi della tradizione.
- Cantina Pietrasanta (San Colombano al Lambro, MI), azienda a conduzione familiare dove assaporare l'autentica cultura enologica lombarda.
- Cantina Val San Martino (Pontida, BG), propone etichette del territorio come il Valcalepio e i vini della Val San Martino, con uno spazio degustazione specifico.
- Cantina Sociale di San Martino in Rio (San Martino in Rio, RE), è punto di riferimento storico nella tradizione emiliana legata a San Martino, con un'ampia selezione di vini locali e prodotti tipici.
- Fabbrica di San Martino (Lucca, LU), un luogo incredibile immerso nella campagna toscana tra ulivi e vigneti storici, ottimo per assaporare la produzione vinicola artigianale.
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Le feste nei borghi
Anche in molti borghi italiani la festa di San Martino è un momento da non perdere, vissuto come punto d'incontro per i produttori locali ma anche come occasione per riscoprire realtà inconsuete del nostro Paese. A Vogogna, in Piemonte, la Festa di San Martino propone per tradizione la trippa ma anche castagne, polenta e ragù d'asino. Clusone, in Lombardia, celebra l'evento con degustazioni di vino e concerti: in tavola anche una variante dei casoncelli con ripieno di magro, burro e formaggio. A Castelvetro di Modena, in Emilia-Romagna, via alle degustazioni di Novello, aceto balsamico, marroni e vin brulé. A Varese Ligure, in Liguria, la Fiera di San Martino si svolge nel centro storico, con bancarelle e prodotti tipici. Anghiari, in Toscana, ospita invece la Festa di San Martino e dei Bringoli, che prende il nome dagli spaghettoni fatti a mano serviti con sugo di funghi o di carne. Il Salento festeggia San Martino a Monteroni di Lecce, Taviano, Casarano, Tutino e Torrepaduli luoghi in cui vanno in scena feste di strada tra l'11 e il 16 novembre, con pittule, salsicce alla brace, castagne e una bevanda locale a base di vino rosso.