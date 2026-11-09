C'è una data che diversi appassionati di vino hanno già cerchiato in rosso. È quella dell'11 novembre quando ricorre la Festa di San Martino, ovvero un momento quasi iconico e simbolico legato in particolar modo alla tradizione contadina. Il tutto coincide con la fine dell'annata agraria ma soprattutto con l'assaggio del vino novello. Proprio in questo periodo, per l'occasione, molte cantine storiche aprono le porte e accolgono i curiosi in una serie di visite guidate, tra i filari delle vigne e le degustazioni del vino nuovo. Dunque, per chi viaggia attraverso la Toscana, il Veneto, il Trentino o il Salento , questo significa tanto buon vino e allegre feste di paese.

Le feste nei borghi

Anche in molti borghi italiani la festa di San Martino è un momento da non perdere, vissuto come punto d'incontro per i produttori locali ma anche come occasione per riscoprire realtà inconsuete del nostro Paese. A Vogogna, in Piemonte, la Festa di San Martino propone per tradizione la trippa ma anche castagne, polenta e ragù d'asino. Clusone, in Lombardia, celebra l'evento con degustazioni di vino e concerti: in tavola anche una variante dei casoncelli con ripieno di magro, burro e formaggio. A Castelvetro di Modena, in Emilia-Romagna, via alle degustazioni di Novello, aceto balsamico, marroni e vin brulé. A Varese Ligure, in Liguria, la Fiera di San Martino si svolge nel centro storico, con bancarelle e prodotti tipici. Anghiari, in Toscana, ospita invece la Festa di San Martino e dei Bringoli, che prende il nome dagli spaghettoni fatti a mano serviti con sugo di funghi o di carne. Il Salento festeggia San Martino a Monteroni di Lecce, Taviano, Casarano, Tutino e Torrepaduli luoghi in cui vanno in scena feste di strada tra l'11 e il 16 novembre, con pittule, salsicce alla brace, castagne e una bevanda locale a base di vino rosso.