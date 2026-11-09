Giornata Mondiale del Guinness World Record: record strani libro 2027

Dalla tartaruga più longeva del mondo alla donna che ha collezionato oltre 13mila oggetti dedicati alle rane, fino a un asciugacapelli alto più di un metro e mezzo. In occasione della Giornata mondiale dei Guinness World Records, ecco alcuni dei primati più curiosi della nuova edizione

In occasione del Guinness World Records Day, la giornata dedicata alle imprese più straordinarie e bizzarre del pianeta, torna protagonista anche il Guinness World Records 2027 , pubblicato in Italia da Magazzini Salani il 29 settembre 2026. La nuova edizione conta 256 pagine e si distingue per una copertina verde fluorescente e un'attenzione particolare all'ambiente, agli animali e alle meraviglie del mondo naturale.

Tra i record più curiosi dell'edizione 2027 c'è quello di Susan Burgos , una donna californiana che ha raccolto ben 13.201 oggetti dedicati alle rane. Tutto è cominciato nel 1983, quando una piccola raganella è entrata nella sua cucina. Da allora la collezione è cresciuta tanto da costringerla ad acquistare una seconda casa per conservare giocattoli, vestiti e soprammobili. Un hobby diventato un'impresa da Guinness.

Tra i protagonisti del volume c'è Jonathan , una tartaruga gigante delle Seychelles che vive sull'isola di Sant'Elena, nell'Atlantico meridionale. Si stima che sia nata intorno al 1832 e che abbia quindi raggiunto i 194 anni, diventando il più anziano animale terrestre vivente conosciuto. Jonathan era già in vita prima dell'invenzione dell'automobile moderna e ha attraversato tre secoli di storia.

L'asciugacapelli gigante inventato da due bambine

Non mancano le invenzioni apparentemente assurde. L'ingegnera britannica Ruth Amos ha costruito l'asciugacapelli funzionante più grande del mondo: lungo 1,755 metri, alto 1,6 e pesante circa 80 chili. L'idea è arrivata da due bambine, Kiki e Thea, attraverso il progetto Kids Invent Stuff, che trasforma in realtà le invenzioni immaginate dai più piccoli. Il dispositivo ha una potenza di 5.000 watt e per spostarlo servono quattro persone. Un'impresa che dimostra come anche un oggetto quotidiano possa diventare una sfida ingegneristica.

Una cavalla con una coda lunga oltre quattro metri

Tra gli altri primati certificati nel 2026 c'è quello di Jenny, una cavalla dell'Ohio conosciuta anche come Mountjoy's Ice Princess. La sua coda misura 412,62 centimetri, più di quattro metri, ed è cresciuta grazie a sette anni di cure. Per lavarla, asciugarla e intrecciarla servono fino a cinque ore. Il record è stato riconosciuto il 25 luglio 2026.

I piccoli primatisti del Guinness 2027

La nuova edizione dedica spazio anche a otto giovani primatisti sotto i 16 anni. Tra loro c'è Max Alexander, che a dieci anni è diventato il più giovane stilista a presentare una collezione alla Settimana della moda di Parigi. E c'è Jude Owens, che a soli due anni ha conquistato un record nel biliardo, mandando due palle in buche diverse con un unico tiro.

Dalla moda alla tecnologia, passando per lo sport e le collezioni più stravaganti, il Guinness World Records 2027 racconta un universo in cui anche le idee più insolite possono trasformarsi in imprese straordinarie. E dove, per entrare nella storia, non è sempre necessario essere i più forti o i più veloci: qualche volta basta avere una passione fuori dal comune.