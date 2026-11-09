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Coppa del Mondo del Panettone 2026, il vincitore è Fiorenzo Ascolese dalla Campania

Lifestyle
©IPA/Fotogramma

Alla quinta edizione della Coppa del Mondo del Panettone che si è svolta il 7 e l’8 novembre a Milano, ha trionfato, nella categoria miglior panettone tradizionale, Fiorenzo Ascolese, maestro pasticcere di San Valentino Torio, in provincia di Salerno

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Si sono sfidati ai fornelli pasticcieri provenienti da venti paesi del mondo, dall’Europa all’America all’Asia. Alla quinta edizione della Coppa del Mondo del Panettone che si è svolta il 7 e l’8 novembre a Milano, ha trionfato, nella categoria miglior panettone tradizionale, Fiorenzo Ascolese, maestro pasticcere di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Ad aggiudicarsi la categoria Panettone al Cioccolato è stato lo spagnolo Miguel Angel Castro Garcia. La competizione, che ha registrato anche quest’anno un grande successo in termini di partecipazione, ha chiamato a raccolta i migliori maestri pasticceri del globo scelti dopo un rigoroso percorso di selezioni nazionali e internazionali, giudicati dal severo palato di esperti di fama mondiale.

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