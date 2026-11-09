Alla quinta edizione della Coppa del Mondo del Panettone che si è svolta il 7 e l’8 novembre a Milano, ha trionfato, nella categoria miglior panettone tradizionale, Fiorenzo Ascolese, maestro pasticcere di San Valentino Torio, in provincia di Salerno

Si sono sfidati ai fornelli pasticcieri provenienti da venti paesi del mondo, dall’Europa all’America all’Asia. Alla quinta edizione della Coppa del Mondo del Panettone che si è svolta il 7 e l’8 novembre a Milano, ha trionfato, nella categoria miglior panettone tradizionale, Fiorenzo Ascolese, maestro pasticcere di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Ad aggiudicarsi la categoria Panettone al Cioccolato è stato lo spagnolo Miguel Angel Castro Garcia. La competizione, che ha registrato anche quest’anno un grande successo in termini di partecipazione, ha chiamato a raccolta i migliori maestri pasticceri del globo scelti dopo un rigoroso percorso di selezioni nazionali e internazionali, giudicati dal severo palato di esperti di fama mondiale.