Libri per bambini e ragazzi, 5 proposte per sorridere e riflettere

Questa settimana, la nostra rubrica dedicata ai libri per bambini e ragazzi attraversa storie, emozioni e mondi sorprendenti. Si parla di bullismo e di come trovare il coraggio di difendere sé stessi e gli altri, si impara a dare voce alla natura e a dialogare con gli uccelli. Non mancano risate, avventure e consigli decisamente fuori dagli schemi, per scoprire che anche la fantasia può insegnarci a guardare il mondo da nuove prospettive
- Nella baia della Somme, dove il vento porta il grido dei gabbiani e le acque riflettono il cielo delle migrazioni, due ragazzi molto diversi scoprono di avere un dono straordinario: parlare il linguaggio degli uccelli. Jean, figlio del farmacista, impara quasi per caso a imitare il gabbiano reale. Johnny, cresciuto da un padre esperto di abitanti dei cieli, conosce il linguaggio della natura come pochi al mondo. Insieme si sfidano, si allenano, si perdono e si ritrovano.
- Quando una strega prova a zittire la musica, la natura risponde cantando. La strega ama il baccano, i litigi, le urla e i rumori più brutti. Quello che non sopporta sono violini, serenate, canzoni e armonie. Così lancia un incantesimo e fa sparire la musica dal mondo. Per un po' sembra davvero aver vinto: tacciono i teatri, le orchestre, gli strumenti. Ma basta poco perché tutto ricominci: un tarlo che fischietta, i grilli, il vento tra le foglie, le rane, la pioggia, il bosco intero.
- Riconoscere una spinta o uno schiaffo è facile, ma il bullismo non è solo questo. Molto più spesso è una risata di gruppo, un soprannome che resta appiccicato, uno screenshot che gira da una chat all'altra, il silenzio di tutte le persone attorno. A volte, nemmeno chi subisce si rende conto di essere una vittima. Lo sa bene Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che nel 2012 si tolse la vita dopo mesi di derisioni online.
- Organizzare una festa a sorpresa è facile. Se non sei Scimmia. Lo squalo Pasqualo sta attraversando un momento difficile (è stato squal-ificato!). Cosa c'è di meglio di una festa a sorpresa per tirarlo su? Ma una sorpresa ben riuscita richiede organizzazione, precisione e sangue freddo. Scimmia e i suoi amici non hanno nessuna di queste qualità! Preparatevi a un'esilarante avventura a prova di risata.
- Consiglio, per non essere interrogato, cerca di sembrare un ologramma: presente, ma non troppo. (Poi però raccontaci se funziona e, soprattutto, come hai fatto.) Esistono libri che ti insegnano qualcosa. Questo, per fortuna, no. O forse sì. Ma solo per sbaglio. Non tutti i consigli sono fatti per essere seguiti. Alcuni sono fatti per essere messi in discussione. Altri per essere ignorati. Altri ancora per farti ridere.