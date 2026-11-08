Libri per bambini e ragazzi, 5 proposte per sorridere e riflettere

Questa settimana, la nostra rubrica dedicata ai libri per bambini e ragazzi attraversa storie, emozioni e mondi sorprendenti. Si parla di bullismo e di come trovare il coraggio di difendere sé stessi e gli altri, si impara a dare voce alla natura e a dialogare con gli uccelli. Non mancano risate, avventure e consigli decisamente fuori dagli schemi, per scoprire che anche la fantasia può insegnarci a guardare il mondo da nuove prospettive