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Libri per bambini e ragazzi, 5 proposte per sorridere e riflettere

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Questa settimana, la nostra rubrica dedicata ai libri per bambini e ragazzi attraversa storie, emozioni e mondi sorprendenti. Si parla di bullismo e di come trovare il coraggio di difendere sé stessi e gli altri, si impara a dare voce alla natura e a dialogare con gli uccelli. Non mancano risate, avventure e consigli decisamente fuori dagli schemi, per scoprire che anche la fantasia può insegnarci a guardare il mondo da nuove prospettive

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