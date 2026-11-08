Bambini in viaggio, in treno a Parigi per Natale

Dalle atmosfere natalizie di Parigi alle montagne innevate delle Alpi francesi: l'inverno si prepara a essere una stagione ricca di occasioni per viaggiare. SNCF Voyages Italia, con collegamenti diretti con Parigi da Milano e Torino. Un viaggio comodo e ideale anche per le famiglie, grazie ai servizi a bordo e alle agevolazioni dedicate ai bambini. Cultura, divertimento e neve diventano così più vicini, con una scelta di trasporto attenta anche all'ambiente.
- Dalle luci di Parigi alle montagne innevate delle Alpi francesi: l'inverno 2026-2027 offre nuove occasioni per viaggiare. SNCF Voyages Italia apre le vendite dei biglietti TGV INOUI per partenze dal 13 dicembre 2026 al 30 marzo 2027. Collegamenti diretti da Milano e Torino per raggiungere la capitale francese e destinazioni alpine come Chambéry e Modane.
- È già tempo di programmare le vacanze invernali. SNCF Voyages Italia apre le vendite dei collegamenti TGV INOUI fino al 30 marzo 2027. Da Milano e Torino si potrà raggiungere Parigi senza cambi, ma anche località strategiche per esplorare le Alpi francesi. Un'opportunità per organizzare weekend culturali, fughe sulla neve e viaggi alla scoperta della Francia.
- Raggiungere Parigi in treno diventa un'opzione per le prossime vacanze invernali. Con TGV INOUI si parte da Torino e si arriva nella capitale francese in poco più di cinque ore e mezza, mentre da Milano il viaggio dura circa sette ore. Tre collegamenti giornalieri andata e ritorno, senza cambi, con fermate intermedie anche a Modane e Chambéry.
- Oltre alla comodità, c'è anche l'attenzione all'ambiente. Secondo i dati comunicati da SNCF Voyages Italia, viaggiare in TGV INOUI tra Italia e Francia consente di ridurre in media dell'85% le emissioni di gas a effetto serra rispetto agli altri mezzi di trasporto a lunga distanza. Una soluzione per raggiungere Parigi e le Alpi francesi con un impatto ambientale inferiore.
- Per chi sceglie spesso il treno per raggiungere la Francia, restano disponibili le Carte Avantage nelle versioni Jeune, Adulte e Senior. Al costo di 49 euro, consentono di ottenere uno sconto del 30% sui biglietti. Previste agevolazioni anche per i bambini: fino al 60% di riduzione con Carta Avantage e il 50% di sconto sul biglietto adulto anche senza carta.