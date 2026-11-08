Bambini in viaggio, in treno a Parigi per Natale

Dalle atmosfere natalizie di Parigi alle montagne innevate delle Alpi francesi: l'inverno si prepara a essere una stagione ricca di occasioni per viaggiare. SNCF Voyages Italia, con collegamenti diretti con Parigi da Milano e Torino. Un viaggio comodo e ideale anche per le famiglie, grazie ai servizi a bordo e alle agevolazioni dedicate ai bambini. Cultura, divertimento e neve diventano così più vicini, con una scelta di trasporto attenta anche all'ambiente.