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Yesteryear, Simona Fefè: “Così ho tradotto il mondo delle tradwives”

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri

Il romanzo che racconta il fenomeno radicato negli Stati Uniti delle "mogli tradizionali" sta per arrivare in Italia. Ne abbiamo parlato con la traduttrice Simona Fefè che ci ha spiegato i segreti del successo di questo libro

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