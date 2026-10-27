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A Lucca Comics arriva la Smartbox con i disegni di Giulio Mosca, in arte Il Baffogram

Lifestyle

La nuova limited edition sarà presentata in occasione di questa edizione di Lucca Comics & Games. Quatto interpretazioni dai nomi ironici e spiritosi per valorizzare il cofanetto e dargli una seconda vita

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Sarà presentata in occasione del Lucca Comics & Games (al via dal 28 ottobre) la nuova limited edition di Smarbox realizzata con il fumettista e illustratore Giulio Mosca, in arte Il Baffogram. L’idea è quella di trasformare i cofanetti in oggetti unici e collezionabili grazie al linguaggio dell’illustrazione e della cultura pop. L’identità fresca e il tratto immediatamente riconoscibile dell’artista vestono quattro nuove proposte Smartbox, ciascuna caratterizzata da un universo grafico e da una personalità distintiva. Una volta aperto il packaging può trovare una nuova funzione nella quotidianità diventando, ad esempio, un vaso per i fiori, un portagioie, un portapenne o un pratico contenitore per piccoli oggetti, mantenendo così nel tempo il valore estetico e affettivo.

Il Baffogram: "Un onore fare parte di progetto"

“Lavorare a questa edizione limitata è stato divertente ed estremamente gratificante – ha commentato Il Baffogram – Quando ho proposto l’idea di un packaging completamente diverso sapevo bene che si trattava di una proposta ambiziosa e azzardata. Sono rimasto positivamente colpito dall’entusiasmo e dall’apertura con cui è stata accolta questa sfida. Conosco questo brand da una vita, ne condivido i valori di esplorazione e scoperta ed è stato per me un onore poter far parte di questo progetto. Non vedo l’ora che questa edizione limitata sia disponibile e già immagino quanti disegnatori come me trasformeranno il proprio Smartbox in un astuccio per i propri strumenti di lavoro!”

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