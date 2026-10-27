L'ecosistema del gruppo, che conta oltre 50 marchi distribuiti in più di 170 Paesi, ha registrato al 31 agosto 2025 un fatturato consolidato di 22,3 miliardi. Dal 2015, con la strategia di acquisizioni avviata da Giovanni Ferrero, l'azienda ha ampliato le proprie attività dal cioccolato ai biscotti, gelati, cereali e snack.