Introduzione
Ottant’anni di storia, oltre 60mila addetti e 50 marchi, cinque novità per il 2026-27 tra le quali figurano la gamma Wonka, in arrivo a fine ottobre, Nutella Cookies, Pain au Nutella, nuovi prodotti Pocket Coffee e, da gennaio 2027, Eat Natural Granola
Quello che devi sapere
Ferrero compie 80 anni
Ottant'anni di storia, oltre 60mila dipendenti e un giro d'affari stimato di circa 25 miliardi di euro, comprese le ultime acquisizioni. Ferrero celebra l'anniversario della fondazione, avvenuta nel 1946 ad Alba, presentando a Milano cinque innovazioni di prodotto.
Giro d'affari verso i 25 miliardi di euro
L'ecosistema del gruppo, che conta oltre 50 marchi distribuiti in più di 170 Paesi, ha registrato al 31 agosto 2025 un fatturato consolidato di 22,3 miliardi. Dal 2015, con la strategia di acquisizioni avviata da Giovanni Ferrero, l'azienda ha ampliato le proprie attività dal cioccolato ai biscotti, gelati, cereali e snack.
Le novità del gruppo Ferrero
Tra le novità figurano la gamma Wonka, in arrivo a fine ottobre, Nutella Cookies, Pain au Nutella, nuovi prodotti Pocket Coffee e, da gennaio 2027, Eat Natural Granola. Annunciata anche una partnership globale con Netflix per il marchio Wonka. "L'innovazione resta per noi il motore di un sistema che unisce qualità, persone e unicità", afferma Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia.
I cioccolatini
Le nuove tavolette, le caramelle e i cioccolatini a forma di cappello (quello di Willy Wonka) arriveranno nei supermercati e nei punti vendita nazionali domani, mercoledì 28 ottobre, quasi in contemporanea con Gran Bretagna e Francia.
Nutella Cookies
In parallelo sbarcano sul mercato i Nutella Cookies, l’ultima invenzione che arriva dalla “fabbrica dell’innovazione” della multinazionale con radici ad Alba il cui fatturato vede ormai il traguardo sopra i 25 miliardi di ricavi.
L’ingresso di Nutella nei biscotti
Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia, in occasione del Ferrero Innovation Day ha annunciato anche l’arrivo a gennaio dei cereali a base di granola per la prima colazione sotto il brand Eat Netural e dei Pain au Nutella, strizzando l’occhio ai pains au chocolat francesi.
La chiave della crescita è l’innovazione
“Abbiamo creato un portafoglio resiliente anche al cambiamento climatico – dichiara Fabrizio Gavelli- Estathé, i gelati e il mondo dei prodotti freschi hanno più che compensato il calo dei consumi di cioccolato. Sono cresciuti del 9% da aprile a settembre, durante cioè la stagione più calda, a fronte di un aumento del 2% del cioccolato”.