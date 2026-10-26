Krasner-Pollock e quel 1951 in un’America buia ma mai così creativa

Nella sua rubrica "Nella città nuda" per Sky Insider, Antonio Monda racconta la straordinaria vitalità artistica dell'America negli anni bui del maccartismo, attraverso la mostra che il Metropolitan Museum di New York dedica a Jackson Pollock e Lee Krasner. Un'esposizione che ripercorre il loro sodalizio artistico e sentimentale, rivalutando il ruolo di Krasner, a lungo oscurata dalla fama del marito
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