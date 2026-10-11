Lifestyle
Singapore, il sito di dating del governo contro la crisi demografica
E se la risposta al calo delle nascite fosse anche una piattaforma di incontri? È l’idea che arriva direttamente da Singapore, dove il governo sta cercando di intervenire su una crisi demografica che dura ormai da anni
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