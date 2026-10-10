Henri Matisse, la mostra al Mudec di Milano è un viaggio tra culture

La ricca esposizione - allestita fino a febbraio al Museo delle Culture - indaga l'Arte del maestro francese collegandola con le culture extraeuropee con le quali Matisse venne a contatto durante i suoi molti viaggi in giro per il mondo. Abbiamo intervistato la curatrice della mostra
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi