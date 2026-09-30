Lego Dragon Ball, nuovo set con Goku e il drago Shenron: cosa sapere

La data da segnare sul calendario è quella del 4 novembre quando, sia nei negozi sia online, sarà disponibile sul mercato il set da costruzione Dragon Ball: Shenron & Goku di Lego, al prezzo di 139,99 euro
Per gli appassionati di Lego ma anche per quelli di Dragon Ball è arrivata una conferma che potrà ingolosire. Il 4 novembre, infatti, sarà disponibile sul mercato il set da costruzione Dragon Ball: Shenron & Goku di Lego, al prezzo di 139,99 euro. Si tratta di un prodotto dedicato soprattuto per i fan adulti del popolarissimo franchise di anime. "Questa dinamica statua di drago, con le sue scaglie sinuose e gli artigli scolpiti, dà vita al Drago Eterno Shenron in una drammatica posa serpeggiante mentre emerge da 7 sfere del Drago", sottolinea proprio Lego presentando il prodotto.
La minifigure di Goku
La confezione presenta, al suo interno, anche la minifigure di Goku bambino che potrà cavalcare il Kintoun, essere posato sulla testa e sugli artigli del drago "per creare un display dinamico". E non è tutto perchè si potrà costruire modello da esposizione di Shenron e Goku utilizzando anche le dettagliate istruzioni 3D dell’app LEGO Builder. Il set contiene 1.764 pezzi.
Il set e le sfere del Drago
Il set sarà disponibile sia nei negozi fisici e sia attraverso lo store ufficiale online di Lego, componendo un figura da oltre 32 centimetri di altezza, 24 centimetri di lunghezza e 26 centimetri di larghezza. Alla base del modello si trovano anche sette mattoncini 2x2 che rappresentano le celebri e conosciutissime sette Sfere del Drago, le quali contestualizzano la scena legandola alla mitologia della serie. "Da decenni Dragon Ball conquista i cuori e l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di portare questo universo iconico nel portfolio LEGO", ha sottolineato Federico Begher, Senior Vice President, Product, Marketing and Development del Gruppo Lego. "Il set Icons Dragon Ball: Shenron & Goku è solo l'inizio e non vediamo l'ora di scoprire come questa partnership ispirerà i fan a esplorare l'universo Dragon Ball attraverso la costruzione e la creatività Lego", ha poi concluso.