Lego Dragon Ball, nuovo set con Goku e il drago Shenron: cosa sapere

Il set e le sfere del Drago

Il set sarà disponibile sia nei negozi fisici e sia attraverso lo store ufficiale online di Lego, componendo un figura da oltre 32 centimetri di altezza, 24 centimetri di lunghezza e 26 centimetri di larghezza. Alla base del modello si trovano anche sette mattoncini 2x2 che rappresentano le celebri e conosciutissime sette Sfere del Drago, le quali contestualizzano la scena legandola alla mitologia della serie. "Da decenni Dragon Ball conquista i cuori e l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di portare questo universo iconico nel portfolio LEGO", ha sottolineato Federico Begher, Senior Vice President, Product, Marketing and Development del Gruppo Lego. "Il set Icons Dragon Ball: Shenron & Goku è solo l'inizio e non vediamo l'ora di scoprire come questa partnership ispirerà i fan a esplorare l'universo Dragon Ball attraverso la costruzione e la creatività Lego", ha poi concluso.