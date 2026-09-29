È morta Costanza Cappelli, content creator nota su Instagram

A luglio le era stata diagnasticata una grave malattia e il 9 agosto ne aveva dato notizia ai suoi follower con il suo ultimo post su Instagram ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È morta Costanza Cappelli, content creator appassionata di arredamento conosciuta come La Connie. Pochi mesi fa le era stata diagnosticata una malattia grave e lei stessa ne aveva dato annuncio il 9 agosto con quello che è rimasto il suo ultimo posto su Instagram: “Dal 20 luglio la mia vita è cambiata completamente. Ho scoperto di avere quello che chiamano un ‘brutto male’ e scriverlo qui, nero su bianco, è forse una delle cose più difficili che abbia mai fatto”, aveva scritto informando i suoi 43mila follower che alla notizia della sua morte hanno scritto messaggi esprimendo il loro dispiacere e stringendosi alla famiglia e alla piccola Nina per la perdita della mamma.

La scoperta della malattia Da quel momento, la sua vita che “fino a quel giorno era fatta delle cose di sempre: il lavoro, la mia famiglia, i progetti, le persone che amo, le piccole cose quotidiane” è cambiata. “Tutto si è fermato”, raccontava, “ci sono state visite, esami, operazioni, attese, paure, buchi, lacci, tubi e parole che non avrei mai voluto sentire e tante domande a cui ancora non ho una risposta. Non so ancora esattamente quale sarà il percorso che mi aspetta: è un capitolo. Non so quanto riuscirò a raccontare, né quanto spesso. Ci saranno giorni in cui avrò voglia di parlare e altri in cui avrò bisogno di stare in silenzio. E nonostante tutto, voglio provare ad attraversare anche questa cosa. Un giorno alla volta”.

Il percorso professionale Costanza Cappelli era laureata in Disegno industriale per la moda al Polimoda di Firenza e aveva conseguito un master in Interior Design a Palazzo Spinelli. Aveva lavorato come social media manager per vari brand e aveva aperto un blog. Dal 2009 si faceva chiamare La Connie e su Instagram aveva trovato una grande popolarità.