Genova Comics & Games 2026: programma, eventi e ospiti

L'evento si terrà nel quartiere di Sestri Ponente, tra le piazze e le vie cittadine. Ingresso libero e gratuito ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sabato 12 e domenica 13 settembre, Sestri Ponente ospiterà la 13esima edizione di Genova Comics and Games. Due giorni all’insegna della cultura pop in una location diffusa tra le piazze e le vie cittadine, che si animeranno con gli artisti, gli eventi, i cosplayer, i visitatori amanti di fumetto e giochi.

Dove La 13esima edizione di Genova Comics and Games, organizzata dall’Associazione Culturale TNT, si terrà tra Piazza dei Micone, Piazza Tazzoli, Piazza Pilo e un tratto di Via Sestri.

Il tema e il manifesto L’edizione 2026 dell’evento ha come tema “Verso le stelle”. Sul sito ufficiale della rassegna, si legge: “Un inno a guardare sempre in alto, a non fermarsi davanti alle barriere volandovi oltre, cercando di trovare la gioia anche quando è ben nascosta tra le pieghe della vita!”. Il manifesto è disegnato dal celebre fumettista Disney Fabio Celoni.

La locandina di Genova Comics & Games 2026 disegnata da Fabio Celoni

Gli ospiti Tra gli ospiti di questa edizione figurano la cosplayer Yuriko Tiger, che incontrerà i fan e si presterà a un’intervista sul palco di Piazza Tazzoli. Particolarmente nutrita la sezione fumetto con una artist alley da 40 postazioni che vedrà la presenza di autori come Alessandro Sisti, Davide Barzi, Davide Costa, Simona Diodovich e di disegnatori quali Marco Palazzi, Vitale Mangiatordi, Paolo De Lorenzi, Alessio Coppola, Giulia Lomurno. Attese anche le mangaka italiane Chiaretta E. Bon e Pamela Dema, e le illustratrici di carte Disney Lorcana Alice Pisoni e Giulia Riva.

I workshop Workshop, incontri e un’Area Kids saranno curati dalla Scuola Internazionale di Comics di Genova, rappresentata anche dal docente Davide Costa (che insegna anche alla Genoa Comics Academy).

La musica Non mancherà la musica e, naturalmente, il K-pop, genere sempre più presente in questi eventi, rappresentato dalle Chaos-k, cover band attiva tra Savona e Genova. Nel programma sono previsti anche il concertp del gruppo rock cartoon Marmotte d’Acciaio e la Silent Disco serale. L’esibizione di chiusura è invece affidata a Cleo Schiappacasse, che canterà brani legati all’infanzia.

La gara di cosplay e i quiz Non mancherà la tradizionale gara cosplay e un quiz per il pubblico. Circa trenta gli stand commerciali e sono previste anche aree dedicate ad associazioni e gaming.