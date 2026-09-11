L'evento di terrà il 25, 26 e 27 settembre: spettacoli, talk, musica e laboratori per esplorare il futuro delle città sotto la direzione di Stefano Accorsi e la direzione scientifica di Giulio Boccaletti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un intero fine settimana per interrogarsi sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il modo in cui viviamo le nostre comunità: è la terza edizione di Planetaria Festival, che arriva per la prima volta a Bologna, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Con il tema Città che non vogliono stare ferme, Planetaria Festival attraversa alcune grandi sfide del presente — dai cambiamenti climatici alle novità tecnologiche — per immaginare nuovi modelli di comunità, economia e convivenza sociale. Facendolo in una terra di frontiera e sperimentazione come l'Emilia-Romagna, Planetaria invita a non aver paura dell’ignoto ma a farsi pionieri del futuro: al Teatro Arena del Sole, arte, cultura e scienza si fonderanno per rielaborare le voci della comunità e costruire uno spazio di confronto aperto a tutti. Curato e prodotto da Superhumans, da un’idea di Stefano Accorsi e Filippo Gentili, il progetto vede alla direzione artistica Stefano Accorsi e a quella scientifica Giulio Boccaletti.

Accorsi: “Contribuire alla formazione di comunità consapevoli e attive” "Quest’anno Planetaria parla del futuro delle città, una delle questioni centrali del vivere contemporaneo, coinvolgendo come sempre artisti, scienziati, istituzioni e cittadini. L’obbiettivo è contribuire alla formazione di una comunità di persone consapevoli e attive, che si interrogano e si confrontano per avviare quei cambiamenti che influiranno sulla vita e sulla quotidianità di ciascuno di noi. Che questo accada nella mia Bologna per me ha un sapore molto speciale", racconta Stefano Accorsi, direttore artistico del festival.

Il programma Il Festival si apre sabato 26 alle 9:00 con l’evento speciale Le Nuove Città: Abitare Insieme che si sviluppa attraverso un dialogo a più voci sulle città che cambiano, si adattano e immaginano nuovi modi di essere abitate. Sul palco, in un dialogo virtuoso, grandi nomi della società civile e della cultura: il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente CEI, il climatologo Giulio Boccaletti, la professoressa Simona Tondelli, urbanista e Prorettrice Vicaria dell’Università di Bologna, e la rapper e cantautrice BigMama. Nel pomeriggio, nel Chiostro dell’Arena del Sole, Planetaria Sound porterà con Voci, Generazioni, Spazi Urbani la musica al centro del Festival come strumento di dialogo intergenerazionale: Stefano Accorsi dialogherà con Settembre, talento del panorama urban italiano, sul mondo in trasformazione. L’incontro sarà arricchito da una sessione unplugged.

Planetaria Talk A seguire, la sezione Planetaria Talk proporrà Destinazione Futuro – Italo, un incontro dedicato al rapporto tra AI, competenze e lavoro, in collaborazione con Italo – main sponsor del Festival. Alle 17:30, sarà la volta di Abitare il cambiamento – La trasformazione urbana tra cinema, narrazione e produzione audiovisiva, un incontro in collaborazione con Ferrara Film Corto Festival, Botteghe Finzioni e Combo Produzioni, dedicato al rapporto tra città, cinema e trasformazione urbana, che accompagnerà il pubblico attraverso una selezione di cortometraggi capaci di raccontare come il cinema possa trasformare la città in un luogo di osservazione, memoria e immaginazione, dove il presente dialoga continuamente con i futuri possibili.