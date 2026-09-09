Nemi a settembre è Borgo DiVino: tre giorni di vino, cibo e musica

Torna a Nemi, sul lungolago del borgo dei Castelli Romani, la tappa laziale di Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

L’evento a Nemi sarà il diciottesimo di 25 appuntamenti di un tour nazionale nel circuito de “I Borghi più belli d'Italia“, con un calendario distribuito fra tutte le regioni italiane che ha toccato anche il centro storico di San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell'Associazione.

Tre giorni di appuntamenti

Tre giorni che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in uno dei Borghi più affascinanti del Lazio. Più di 100 etichette da degustare, oltre 45 cantine provenienti dal Lazio e da altre regioni come Puglia, Veneto, Calabria, Toscana, Piemonte, Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Sicilia, Molise.

Ad accompagnare le degustazioni ci saranno specialità gastronomiche, tra cui formaggi e salumi selezionati, fritti della tradizione, pinse di vari gusti, fettuccine allo scoglio, fritti della tradizione italiana, risotto alla crema di scampi e molto altro.

“È importante ricordare che Borgo diVino nasce proprio qui, a Nemi, da un’intuizione condivisa tra il Comune e Valica: quella di creare un appuntamento capace di valorizzare, attraverso il vino, l’identità, le eccellenze e il patrimonio dei nostri borghi – dichiara Alberto Bertucci, sindaco di Nemi".

Il programma

L’evento si svolgerà tra i vicoli del centro storico di Nemi, lungo la passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli nei seguenti giorni e orari:

● Venerdì 11 Settembre dalle 18.00 alle 24.00

● Sabato 12 Settembre dalle 12.00 alle 24.00

● Domenica 13 Settembre dalle 12.00 alle 22.00

Lungo il percorso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicate alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e un’area food. Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di €20 comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice.

Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dell’evento, oppure online sul sito https://borgodivino.it/nemi/. Le specialità gastronomiche, invece, potranno essere acquistate direttamente in loco.

Contenuti correlati: tra arte, musica e masterclass

La Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli fa da cornice a due masterclass dedicate all'eccellenza enologica:

- Sabato 12 (ore 19.00): “I grandi rossi italiani a confronto”

- Domenica 13 (ore 17.45): “I vini bianchi del Lazio sfidano la Francia”

Non solo vino e sapori locali ma l’evento si arricchirà anche di contenuti musicali ed artistici che riempiranno le tre giornate, dal jazz ai grandi classici e brani pop internazionali e contemporanei.

Palazzo Ruspoli ospiterà la mostra gratuita “Ascesa Emozionale”: un dialogo visivo e sensoriale tra l’architettura del palazzo medievale e le opere artistiche dell’artista Pierluigi Casagrande.

Le opere, realizzate su un supporto espressivo inedito come i tubi di cartone industriali, trasformano la scalinata di Palazzo Ruspoli in una vera e propria “salita attraverso emozioni, immagini e ricordi”, accompagnando il visitatore gradino dopo gradino fino alla Sala delle Armi. La mostra è a ingresso gratuito, con apertura il Sabato e la Domenica dalle ore 10.00 alle 18.00.