Mongolian stories, il nuovo progetto artistico di Roberto Ghezzi

Al centro del progetto il concetto mongolo di "baigal"

Mongolian Stories è l’ultimo lavoro dell’artista cortonese al centro del quale c'è il concetto mongolo di "baigal" (natura). In questa visione, l'essere umano, gli animali e il paesaggio non sono separati, ma appartengono a un unico sistema indissolubile governato dal "Tenger" (il cielo). Per il suo progetto Ghezzi ha chiesto a uomini e animali, montagne e boschi, fiumi, steppa ed ogni altra “cosa” animata e non che abita la terra – senza alcun ordine gerarchico - di scrivere il suo nome su di un tessuto bianco. Per 45 giorni è stato ospite del Mongolian Calligraphy and Art Center situato nella città di Harhorin, a circa 350 chilometri a ovest di Ulan Bator. L’artista ha vissuto nel cuore della Mongolia centrale, all’interno di una ger, la tradizionale abitazione mongola, condividendo tempi, spazi ed esperienze con gli abitanti del luogo. Un luogo in cui la natura non è semplicemente uno scenario: è una compagna di vita, una misura del tempo e una fonte di conoscenza. Ogni elemento – vento, acqua, erba, animali – racconta storie di adattamento e sopravvivenza, plasmando i ritmi e i cicli di coloro che la abitano. La vita quotidiana delle comunità nomadi mongole, la gestione del bestiame e gli spostamenti stagionali sono guidati da una conoscenza intima del territorio, dei suoi sentieri e delle sue stagioni.