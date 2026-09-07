Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lo chef Max Mariola racconta la nuova vita in Indonesia

Lifestyle
©IPA/Fotogramma

Ad affascinare il cuoco è lo spirito delle persone che vivono in Indonesia, dove la semplicità della vita va di pari passo con la felicità: “Mi ha fatto scattare la scintilla il modo in cui vivono le persone qui. Non c'è bisogno dell'orologio, la borsa firmata, andare in quella determinata palestra. È un'Italia di 70 anni fa, con persone che escono di casa e sorridono. Per due anni ho vissuto a Milano e ho rischiato di perdere la mia famiglia”

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Nella vita si è sempre buttato e anche in questa nuova avventura si è gettato a capofitto. Max Mariola, uno degli chef più conosciuti del piccolo schermo, protagonista dei programmi del Gambero Rosso, ha deciso di “cambiare vita” e di trasferirsi con la famiglia in Indonesia. Ha raccontato la filosofia del suo nuovo progetto a Fanpage in una lunga intervista.

Ad affascinare Mariola è lo spirito delle persone che vivono in Indonesia, dove la semplicità della vita va di pari passo con la felicità: “L'Italia è il Paese più bello del mondo, non troveremo niente di più bello dell'Italia, però mi ha fatto scattare la scintilla il modo in cui vivono le persone qui. Non c'è bisogno dell'orologio, la borsa firmata, andare in quella determinata palestra. È un'Italia di 70 anni fa, con persone che escono di casa e sorridono. Per due anni ho vissuto a Milano e ho rischiato di perdere la mia famiglia”.

Il progetto

E la sua famiglia lo accompagna in questa nuova fase della vita. Il figlio di 8 anni ha iniziato la scuola a Bali il 3 agosto ed è entusiasta, racconta a Fanpage lo chef, che ha preso un terreno su un’isola con un caro amico per realizzare “seconde abitazioni per chi vuole godere di questo angolo di paradiso, sono case come palafitte, immerse nel verde. Poi, mi occuperò di creare una biofarm tropicale”. L’idea è di coltivare i campi in modo non invasivo, visto che sull’isola frutta e verdura arrivano dalla terraferma. Per portare avanti questo progetto Mariola ha ceduto i suoi vari ristoranti tenendo solo quello via San Marco 26 a Milano. Ma una cosa è certa, guardando al futuro lo chef sa cosa vuole: “Voglio seguire bene questo progetto, voglio finire la mia vita qui, ho 57 anni sono più che sufficienti per fare questo passo”.

Max Mariola
Max Mariola - ©IPA/Fotogramma

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo settimana, cosa prevedono gli astri dal 7 al 13 settembre

Lifestyle

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da vivere al meglio possibile. Sarà positiva...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 settembre segno per segno

Lifestyle

Al via c'è una nuova settimana e una nuova giornata da vivere al meglio: sarà speciale? Lavoro,...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 settembre: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni...

Vinòforum 2026, a Roma una settimana tra grandi vini e alta cucina

Lifestyle

Una settimana dedicata al gusto, tra grandi etichette, territori da scoprire e protagonisti...

Nasce la Mostra del Cinema di Conegliano: evento presentato a Venezia

Lifestyle

Un nuovo appuntamento che sorge tra le colline del Prosecco dedicato non solo al mondo...

Lifestyle: I più letti