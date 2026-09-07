Lo chef Max Mariola racconta la nuova vita in Indonesia

Ad affascinare il cuoco è lo spirito delle persone che vivono in Indonesia, dove la semplicità della vita va di pari passo con la felicità: “Mi ha fatto scattare la scintilla il modo in cui vivono le persone qui. Non c'è bisogno dell'orologio, la borsa firmata, andare in quella determinata palestra. È un'Italia di 70 anni fa, con persone che escono di casa e sorridono. Per due anni ho vissuto a Milano e ho rischiato di perdere la mia famiglia”
Nella vita si è sempre buttato e anche in questa nuova avventura si è gettato a capofitto. Max Mariola, uno degli chef più conosciuti del piccolo schermo, protagonista dei programmi del Gambero Rosso, ha deciso di “cambiare vita” e di trasferirsi con la famiglia in Indonesia. Ha raccontato la filosofia del suo nuovo progetto a Fanpage in una lunga intervista.
Ad affascinare Mariola è lo spirito delle persone che vivono in Indonesia, dove la semplicità della vita va di pari passo con la felicità: “L'Italia è il Paese più bello del mondo, non troveremo niente di più bello dell'Italia, però mi ha fatto scattare la scintilla il modo in cui vivono le persone qui. Non c'è bisogno dell'orologio, la borsa firmata, andare in quella determinata palestra. È un'Italia di 70 anni fa, con persone che escono di casa e sorridono. Per due anni ho vissuto a Milano e ho rischiato di perdere la mia famiglia”.
Il progetto
E la sua famiglia lo accompagna in questa nuova fase della vita. Il figlio di 8 anni ha iniziato la scuola a Bali il 3 agosto ed è entusiasta, racconta a Fanpage lo chef, che ha preso un terreno su un’isola con un caro amico per realizzare “seconde abitazioni per chi vuole godere di questo angolo di paradiso, sono case come palafitte, immerse nel verde. Poi, mi occuperò di creare una biofarm tropicale”. L’idea è di coltivare i campi in modo non invasivo, visto che sull’isola frutta e verdura arrivano dalla terraferma. Per portare avanti questo progetto Mariola ha ceduto i suoi vari ristoranti tenendo solo quello via San Marco 26 a Milano. Ma una cosa è certa, guardando al futuro lo chef sa cosa vuole: “Voglio seguire bene questo progetto, voglio finire la mia vita qui, ho 57 anni sono più che sufficienti per fare questo passo”.