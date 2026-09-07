Lo chef Max Mariola racconta la nuova vita in Indonesia

Ad affascinare il cuoco è lo spirito delle persone che vivono in Indonesia, dove la semplicità della vita va di pari passo con la felicità: “Mi ha fatto scattare la scintilla il modo in cui vivono le persone qui. Non c'è bisogno dell'orologio, la borsa firmata, andare in quella determinata palestra. È un'Italia di 70 anni fa, con persone che escono di casa e sorridono. Per due anni ho vissuto a Milano e ho rischiato di perdere la mia famiglia”

Nella vita si è sempre buttato e anche in questa nuova avventura si è gettato a capofitto. Max Mariola, uno degli chef più conosciuti del piccolo schermo, protagonista dei programmi del Gambero Rosso, ha deciso di “cambiare vita” e di trasferirsi con la famiglia in Indonesia. Ha raccontato la filosofia del suo nuovo progetto a Fanpage in una lunga intervista.

Ad affascinare Mariola è lo spirito delle persone che vivono in Indonesia, dove la semplicità della vita va di pari passo con la felicità: “L'Italia è il Paese più bello del mondo, non troveremo niente di più bello dell'Italia, però mi ha fatto scattare la scintilla il modo in cui vivono le persone qui. Non c'è bisogno dell'orologio, la borsa firmata, andare in quella determinata palestra. È un'Italia di 70 anni fa, con persone che escono di casa e sorridono. Per due anni ho vissuto a Milano e ho rischiato di perdere la mia famiglia”.