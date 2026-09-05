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Daniele Serra: “Ecco come ho portato Hellboy in Sardegna”

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi

Il personaggio creato da Mike Mignola approda sull'isola per un'avventura one shot scritta da Christopher Golden e disegnata ad acquerelli dall'artista cagliaritano, che a Sky TG24 Insider racconta del fortunato incontro che l'ha portato a disegnare un personaggio tanto iconico. "Mignola è uno dei motivi per cui faccio questo lavoro, riuscire a ottenere il rosso giusto è stato una fatica". L'intervista

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