Daniele Serra: “Ecco come ho portato Hellboy in Sardegna”

Il personaggio creato da Mike Mignola approda sull'isola per un'avventura one shot scritta da Christopher Golden e disegnata ad acquerelli dall'artista cagliaritano, che a Sky TG24 Insider racconta del fortunato incontro che l'ha portato a disegnare un personaggio tanto iconico. "Mignola è uno dei motivi per cui faccio questo lavoro, riuscire a ottenere il rosso giusto è stato una fatica". L'intervista
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